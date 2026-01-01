हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में छुट्टियों के दौरान मिड-डे मील के लिए नए निर्देश जारी, 7 जनवरी तक रहेगा अवकाश

पंजाब में छुट्टियों के दौरान मिड-डे मील के लिए नए निर्देश जारी, 7 जनवरी तक रहेगा अवकाश

Punjab News: पंजाब के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई है और साथ ही पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसाइटी ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील के संबंध में हिदायतें जारी की.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. घने कोहरे और बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार ने छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसाइटी ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील के संबंध में नई हिदायतें जारी की हैं.

स्कूलों में निर्धारित मेन्यू

विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के मुताबिक दोपहर का भोजन तैयार करना अनिवार्य होगा. निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी स्कूल प्रमुखों को लाइन में खड़े होकर मिड-डे मील वितरण की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन मेन्यू के मुताबिक तैयार किया गया है.

निर्धारित मेन्यू का पालन न करने पर होगी सख्ती

विभाग की ओर से जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं करता है तो स्कूल प्रमुख सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा. यह आदेश राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए हैं. अभिभावकों और छात्रों ने छुट्टियों के विस्तार का स्वागत किया है, जबकि मिड-डे मील के नए नियमों से पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.

साप्ताहिक मेन्यू

सोमवार: दाल, रोटी, और मौसमी फल (सिर्फ किन्नू)
मंगलवार: राजमा, चावल और खीर.
बुधवार: काले चने/सफेद चने (आलू के साथ) और पूड़ी/रोटी.
गुरुवार: कढ़ी (आलू और प्याज पकोड़े वाली) और चावल.
शुक्रवार: मौसमी सब्जियां और रोटी.
शनिवार: साबुत मूंग दाल और चावल.

यह भी पढ़ें -

नए साल पर स्वर्ण मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कड़ाके की ठंड में भी पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु

Punjab: बच्चों के लिए खुशखबरी! जबरदस्त ठंड के बाद पंजाब में बढ़ी छुट्टियां, अब इस दिन खुलेंगे स्कूल

Published at : 01 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Punjab School PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

2025 Rate Cuts Explained: RBI और Fed ने Rates क्यों घटाये? | Paisa Live
New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
हेल्थ
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
यूटिलिटी
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
जनरल नॉलेज
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget