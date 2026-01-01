पंजाब में छुट्टियों के दौरान मिड-डे मील के लिए नए निर्देश जारी, 7 जनवरी तक रहेगा अवकाश

Punjab News: पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. घने कोहरे और बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार ने छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसाइटी ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील के संबंध में नई हिदायतें जारी की हैं.

स्कूलों में निर्धारित मेन्यू

विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के मुताबिक दोपहर का भोजन तैयार करना अनिवार्य होगा. निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी स्कूल प्रमुखों को लाइन में खड़े होकर मिड-डे मील वितरण की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन मेन्यू के मुताबिक तैयार किया गया है.

निर्धारित मेन्यू का पालन न करने पर होगी सख्ती

विभाग की ओर से जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं करता है तो स्कूल प्रमुख सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा. यह आदेश राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए हैं. अभिभावकों और छात्रों ने छुट्टियों के विस्तार का स्वागत किया है, जबकि मिड-डे मील के नए नियमों से पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.

साप्ताहिक मेन्यू

सोमवार: दाल, रोटी, और मौसमी फल (सिर्फ किन्नू)

मंगलवार: राजमा, चावल और खीर.

बुधवार: काले चने/सफेद चने (आलू के साथ) और पूड़ी/रोटी.

गुरुवार: कढ़ी (आलू और प्याज पकोड़े वाली) और चावल.

शुक्रवार: मौसमी सब्जियां और रोटी.

शनिवार: साबुत मूंग दाल और चावल.

