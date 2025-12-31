Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टियां 7 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी हैं. अब राज्य के सभी स्कूल 8 जनवरी से सामान्य रूप से खुलेंगे.

सीएम के निर्देश पर लिया गया फैसला

इस फैसले की जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के जरिए दी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्पष्ट निर्देशों के तहत लिया गया है. पहले स्कूलों को 1 जनवरी से खोलने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए इसे टाल दिया गया.

मौसम ने बढ़ाई जनता की चिंता

पंजाब में इस समय मौसम काफी खराब बना हुआ है. राज्य के अधिकांश मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. कई जगहों पर सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है.

मौसम विभाग ने 1 से 6 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण ठंडी और बर्फीली हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. इसके चलते ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है. ऐसे हालात में छोटे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है.

अभिभावकों और शिक्षकों को राहत

सरकार के इस फैसले से अभिभावकों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है. अभिभावकों का कहना है कि भीषण ठंड और कोहरे में बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है. वहीं, शिक्षकों ने भी सरकार के इस कदम को सही और समय पर लिया गया फैसला बताया है. सरकार ने साफ किया है कि मौसम सामान्य रहने की स्थिति में 8 जनवरी से सभी स्कूल पहले की तरह नियमित समय पर खुलेंगे. तब तक बच्चों से घर पर ही सुरक्षित रहने और ठंड से बचाव करने की अपील की गई है.