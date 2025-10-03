हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?

पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?

Tarn Taran Bypoll 2025: जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. अब सीएम भगवंत मान ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 05:34 PM (IST)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधू को आम आदमी पार्टी (आप) का उम्मीदवार घोषित किया. जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी. निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है.

सभा के दौरान घोषित किया उम्मीदवार

तरनतारन में एक सभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संधू उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे. मान ने लोगों से कहा, ‘‘वह (संधू) आपकी पसंद हैं.’’ सीएम मान ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण की एक परियोजना की शुरुआत के लिए तरनतारन में थे.

विकास कार्यों की रफ्तार दोगुनी कर देंगे- सीएम

एक्स पोस्ट में सीएम भगवंत मान ने कहा, "हलका तरनतारन की उपचुनाव के लिए इलाके के ईमानदार और लोगों की पसंद हरमीत संधू को उम्मीदवार घोषित किया. आप हरमीत संधू को जिताकर विधानसभा भेजिए, हम क्षेत्र के विकास कार्यों की रफ्तार दोगुनी कर देंगे."

तीन बार विधायक रह चुके हैं संधू

संधू तरनतारन सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं. वह 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे. इसके बाद 2007 और 2012 में वह शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर फिर से निर्वाचित हुए थे. उन्होंने 2017 और 2022 में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गये थे. वह जुलाई में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गये थे. 

2022 के विधानसभा चुनाव में तरनतारन सीट पर कुल 16 उम्मीदवार थे. इनमें 12 पुरुष और 4 महिला उम्मीदवार थीं. आप के कश्मीर सिंह सोहल को कुल 52935 वोट मिले थे. उनका वोट शेयर 40.45 फीसदी था. संधू को  39347 वोट मिले थे और वोट शेयर 30.06 था. कांग्रेस के धरमबीर अग्निहोत्री को 26535 वोट मिले थे और वोट शेयर 20.28 था. गौरतलब है कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है. आप ने उम्मीदवार की घोषणा कर चुनावी बिगुल बजा दिया है. 

Published at : 03 Oct 2025 05:12 PM (IST)
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
