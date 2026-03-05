Punjab: मोगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, होली खेलते समय अगवा कर ले गया पड़ोसी ड्राइवर

Punjab News: पंजाब के मोगा जिले में एक मज़दूर की पांच साल की बच्ची को किसी बहाने से ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है. परिवार को इस घटना का पता तब चला जब बच्ची को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी. परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.

यह घटना जिले के धर्मकोट शहर के पास एक गांव में मौजूद ईंट के भट्टे पर हुई. जहां एक माइग्रेंट मज़दूर अपने परिवार के साथ काम करता था और वहीं रहता था. बच्ची बाहर होली खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक ड्राइवर ने उसे किडनैप कर लिया और इस घटना को अंजाम दिया.

अनजान खेत में ले जाकर किया रेप

बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी होली के बाद गुब्बारों में पानी भरने गई थी. इसी दौरान भट्टे पर काम करने वाले एक ड्राइवर ने उसे किडनैप कर लिया. आरोपी बच्ची को भट्टे से कुछ दूर एक अनजान खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ गलत काम किया. जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिवार को चिंता हुई. उन्होंने आस-पास उसकी तलाश शुरू कर दी. उन्होंने आस-पास के लोगों से पूछा और बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली. जब पड़ोस के युवाओं को यह बात पता चली तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

इसी बीच कुछ युवाओं ने बताया कि उनकी बेटी खेतों में पड़ी है. जब परिवार वहां गया तो उन्हें लड़की खेतों में पड़ी मिली. लड़की रो रही थी और डरी हुई थी. पूछने पर उसने अपनी पूरी कहानी बताई. जब वे लौटे तो आरोपी अपने घर से भाग चुका था. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. धर्मकोट थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि उसी भट्टे पर रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी पांच साल की बेटी के साथ रेप किया. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.