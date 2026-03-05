पंजाब के फिरोजपुर में होली का रंगीन त्योहार दो परिवारों के लिए मातम में बदल गया. बुधवार शाम बच्चों के बीच हुई एक मामूली कहासुनी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि दो लोगों की जान चली गई. जो त्योहार खुशियां लेकर आया था उसी दिन दो घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए.

बच्चों की झड़प से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक होली खेलने के दौरान दोनों पक्षों के बच्चों के बीच एक मामूली कहासुनी हो गई. जब दोनों पक्षों के बड़े-बुजुर्ग और परिजन मामले को सुलझाने और समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए तो उनके बीच बहस छिड़ गई. देखते ही देखते यह बहस इतनी उग्र हो गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई. जो लोग शांति बनाने आए थे वे खुद हिंसा की आग में झुलस गए.

दो लोगों की मौत, परिवारों में पसरा मातम

इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान कर्मा गांव के रहने वाले खिलारा उर्फ मुन्ना (45) और टिब्बी कलां गांव के निवासी जज सिंह के रूप में हुई है. होली की खुशियों के बीच इन दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जिन घरों में सुबह तक गुलाल और रंगों की खुशबू थी वहां शाम होते-होते मातम छा गया.

SSP और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस उपाधीक्षक सुखविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह झगड़ा बच्चों के बीच लड़ाई की वजह से शुरू हुआ था जो बाद में दोनों गुटों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया. पुलिस ने दोनों समूहों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.