हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी

कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी

Who Is Lovish Oberoi: भारतीय टीम के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने लोविश ऑबेरॉय के साथ आज शादी कर ली.

By : सनातन कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की अमृतसर में लोविश ओबेरॉय के साथ शुक्रवार (3 अक्टूबर) को शादी हुई. अमृतसर में गुरुद्वारे में शादी संपन्न हुआ. अभिषेक शर्मा की बहन से रिश्ता होने के बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लोविश ओबेरॉय कौन हैं?

लोविश ओबेरॉय अमृतसर के युवा बिजनेसमैन हैं. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वे लुधियाना ईस्ट में रहते हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 

लोविश ओबेरॉय के इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 24 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उससे उनके ठाठ-बाठ का पता चलता है. कोमल और लोविश ने लव मैरेज किया है. 

इंस्टाग्राम पर शेयर एक पोस्ट में कोमल कहती हैं, "बेब, हमने आखिरकार ये कर लिया. प्रेमी से पत्नी तक का सफर जल्द. मैं शब्दों में ये बयां नहीं कर सकती लेकिन एक चीज जरूर है कि प्यार जीत गया. हमने वाकई ये किया." 

और पढ़ें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 03 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: JDU का चुनावी वार, Lalu Yadav को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता'
Bareilly Violence: बरेली में 'अलर्ट', इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर Police तैनात
PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'आजादी' का आंदोलन, मुनीर आर्मी फेल
American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? यहां जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ट्रेंडिंग
पहले मारी टक्कर फिर जानबूझकर बेजुबान के ऊपर चढ़ा दी कार, सांड की हत्या का वीडियो देख कांप जाएगी रूह
पहले मारी टक्कर फिर जानबूझकर बेजुबान के ऊपर चढ़ा दी कार, सांड की हत्या का वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget