कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की अमृतसर में लोविश ओबेरॉय के साथ शुक्रवार (3 अक्टूबर) को शादी हुई. अमृतसर में गुरुद्वारे में शादी संपन्न हुआ. अभिषेक शर्मा की बहन से रिश्ता होने के बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लोविश ओबेरॉय कौन हैं?

लोविश ओबेरॉय अमृतसर के युवा बिजनेसमैन हैं. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वे लुधियाना ईस्ट में रहते हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है।

लोविश ओबेरॉय के इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 24 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उससे उनके ठाठ-बाठ का पता चलता है. कोमल और लोविश ने लव मैरेज किया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर एक पोस्ट में कोमल कहती हैं, "बेब, हमने आखिरकार ये कर लिया. प्रेमी से पत्नी तक का सफर जल्द. मैं शब्दों में ये बयां नहीं कर सकती लेकिन एक चीज जरूर है कि प्यार जीत गया. हमने वाकई ये किया."