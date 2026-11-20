पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी उम्मीदवारों के चयन को लेकर है. राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस को मजबूत और जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ टिकट मांगने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए सभी को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा.

कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है. यह कमेटी सभी सीटों पर दावेदारों के नामों की जांच करेगी. इसके लिए पार्टी ने निजी एजेंसियों से सर्वे भी कराया है. 70 से ज्यादा सीटों पर फीडबैक जुटाने का काम पूरा हो चुका है.

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पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अपने परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं. इनमें राणा गुरजीत सिंह, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, मदन लाल जलालपुर और राजा वड़िंग जैसे नाम शामिल हैं.

युवाओं को टिकट देने का वादा, लेकिन जीत पहली प्राथमिकता

कांग्रेस इस बार करीब 50 फीसदी टिकट युवा उम्मीदवारों को देने की तैयारी में है. पंजाब प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह भी युवाओं को मौका देने की बात कह चुके हैं. हालांकि, पार्टी के लिए सबसे अहम उम्मीदवार की जीतने की संभावना होगी. ऐसे में कुछ सीटों पर उम्र का पैमाना भी पीछे छूट सकता है.

इन सीटों पर कांग्रेस की खास नजर

जालंधर वेस्ट, फिल्लौर, होशियारपुर, चब्बेवाल, बटाला, मजीठा, अटारी, तरनतारन, बरनाला, मानसा, बाघापुराना, अबोहर, दिरबा, भदौड़, मेहल कलां और शुतराणा जैसी सीटों पर पार्टी को ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है.

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राजा वड़िंग ने भी किया सिफारिशों का जिक्र

सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि राहुल गांधी उनकी ओर से दिए गए सुझावों पर भी विचार करेंगे. हालांकि, टिकट पर अंतिम मुहर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सचिन पायलट ही लगाएंगे. राजा वड़िंग के अलावा चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गुरजीत सिंह औजला भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं.