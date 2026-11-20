पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को समन जारी किया है. उन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं. ईडी ने सरकारी संरक्षण, कथित भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में दोनों अधिकारियों को तलब किया है. मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर 2026 को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. ईडी इस मामले में सरकारी संरक्षण और कथित भ्रष्टाचार की भूमिका की जांच कर रही है.

उधर, शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पंजाब के मुख्य सचिव अनुग्रह प्रसाद सिन्हा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को समन किया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन मुख्य सचिव पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने के आरोप हैं. मजीठिया ने कहा कि 26 नवंबर हिसाब देने का दिन होगा और पंजाब की जनता जवाबदेही चाहती है. उन्होंने मुख्य सचिव को जेल भेजने की मांग भी की.

इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने भी बयान दिया. एक्स पर एक पोस्ट में रांका ने लिखा- 'वही पुरानी बातें. राजस्थान से सीखिए और असली मुद्दों पर ध्यान दीजिए. अब ईडी और सीबीआई से कुछ होने वाला नहीं है.'