चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया है. राज्य चुनाव अधिकारी विजय देव ने प्रेस कांफ्रेस कर इसकी घोषणा की है. 35 पार्षदों वाले निगम के लिए 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी. इसके बाद 23 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा और 26 दिसंबर को मतगणना होगी. इस घोषणा के साथ ही यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. इस घोषणा के साथ ही विभिन्न दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल 7 जनवरी 2027 को समाप्त होना है.

26 को आयेंगे नतीजे

राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय कुमार देव के अनुसार, 26 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये तीन दिसंबर तक चलेगी. 4 दिसंबर को इन नामंकन पत्रों की जांच की जाएगी. 7 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. इसके बाद 23 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जायेंगे. इन चुनावों के नतीजे 26 दिसंबर को घोषित किये जायेंगे.

इन चुनावों के लिए चंडीगढ़ में 576 मतदान केंद्र बनाए जायेंगे और वोटिंग ईवीएम (EVM) के जरिए होगी. इन मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग का लाइव स्ट्रीमिंग किया जायेगी. पोस्टल सुविधा केवल दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगी.

ये चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले होने के कारण सेमीफाइनल के तैर पर देखें जा रहे हैं. इन चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन से चंडीगढ़ का मूड सामने आयेगा कि आखिर किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है. बता दें कि साल 2021 में 35 में से 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद बीजेपी ने 12 सीटों पर, कांग्रेस ने 8 और अकाली दल ने केवल ेक सीटों पर जीत दर्ज की थी.