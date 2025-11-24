धर्मेंद्र के गांव में शोक की लहर, दोस्त बोले, 'बड़े सितारे जैसी कोई चमक-धमक नहीं दिखाते थे'

पंजाब के लुधियाना जिले में एक-दूसरे से 30 किलोमीटर से भी अधिक दूर होने के बावजूद डांगो और साहनेवाल दो गुमनाम गांवों में एक बात समान है और वो है बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र. इस समय इन दोनों गांव में लोकप्रिय अभिनेता के निधन के कारण शोक लहर फैल गयी है. इस महान कलाकार के निधन की खबर फैलते ही डांगो और साहनेवाल में गहरा शोक छा गया. धर्मेंद्र के दोस्त परमिंदर सिंह के मुताबिक, अभिनेता यहां लोगों से एक आम ग्रामीण की तरह मिलते थे और बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे जैसी कोई चमक-धमक नहीं दिखाते थे.

धर्मेंद्र के दोस्त ने कहा, ‘‘उन्होंने हमें ऐसा महसूस कराया कि वे भी हममें से ही एक हैं.’’ धर्म सिंह देओल का जन्म 1935 में नसरेली गांव में हुआ और उनके पिता केवल किशन सिंह देओल शिक्षक थे, जिनका तबादला होने के बाद वह परिवार के साथ साहनेवाल आकर बस गए थे. डांगो धर्मेंद्र का पैतृक गांव में जहां उनके निधन की खबर मिलने पर शोक की लहर दौड़ गयी.

गांव के लोगों से खुशी-खुशी मिलते थे धर्मेंद्र- ग्रामीण

लुधियाना में एक बार अभिनेता के परिवार की जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया था हालांकि, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से वह उसे खाली करवाने में कामयाब रहे. हालांकि धर्मेंद्र अपनी बढ़ती उम्र के कारण इन स्थानों पर बहुत ज्यादा नहीं जाते थे लेकिन गांव वालों का कहना है कि अगर इन गांवों से कोई भी व्यक्ति मुंबई में उनसे मिलने की कोशिश करता था, तो अभिनेता उनसे खुशी-खुशी मिलते थे.

मुंबई के अस्पताल में धर्मेंद्र का चल रहा था इलाज

धर्मेंद्र का सोमवार (24 नवंबर) को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया. उन्होंने 65 साल के अपने फिल्मी करियर में 300 फिल्में की थीं. धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था. वह आठ दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते. धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिससे उनके चार बच्चे हैं. इनमें दो बेटे अभिनेता बॉबी और सनी देओल तथा दो बेटियां विजेता और अजीता हैं.

1980 में धर्मेंद्र ने की हेमा मालिनी से शादी

साल 1980 में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी कर ली और उस समय कथित तौर पर उनके इस्लाम धर्म अपनाकर शादी करने के दावे थे हालांकि धर्मेंद्र ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया था. धर्मेंद्र और हेमा की दो बेटियां- ईशा और अहाना देओल हैं. वह 14वीं लोकसभा में बीकानेर से बीजेपी के सांसद थे.