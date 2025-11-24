हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबDharmendra Death: पंजाब दे पुत्तर धर्मेंद्र: लुधियाना के इस घर में रहते थे 'धरम पाजी', ऐसे बीता बचपन

Dharmendra Death: पंजाब दे पुत्तर धर्मेंद्र: लुधियाना के इस घर में रहते थे 'धरम पाजी', ऐसे बीता बचपन

Dharmendra Death News: मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. लुधियाना के साहनेवाल गांव में उनका पैतृक घर आज भी मौजूद है, जहां उन्होंने बचपन बिताया.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Nov 2025 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

आज हिंदी सिनेमा ने अपना मेगा स्टार खो दिया. बेहद खूबसूरत और लोगों के दिलों पर दशकों तक राज करने वाले धर्मेंद्र, हमारे धरम पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे. सोमवार, 24 नवंबर की सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. बॉलीवुड के 'ही-मैन' के चले जाने का गम कभी खत्म नहीं होगा. उन्हें सिनेमा जगत का हर शख्स, सिनेमा को पसंद करने वाला हर आम आदमी हमेशा याद करेगा. 

धर्मेंद्र की उम्र 90 हो चली थी. उन्हें उम्र संबंधी बीमारियां थीं, जिनसे वे काफी दिनों तक लड़ते रहे. हाल ही में धर्मेंद्र को 10 नवंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था. इसके कुछ दिन बाद ही हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल समेत उनका परिवार उन्हें घर ले आया, जहां उनका इलाज जारी रहा. 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली. 

Dharmendra Death: पंजाब दे पुत्तर धर्मेंद्र: लुधियाना के इस घर में रहते थे 'धरम पाजी', ऐसे बीता बचपन

लुधियाना के सहनेवाल गांव में धरम पाजी का घर 

यह मुंबई का वह घर है, जिसे धर्मेंद्र पाजी ने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज हम आपको उनका वो घर दिखाते हैं, जहां धर्मेंद्र पैदा हुए और पले-बढ़े. पंजाब के लुधियाना में स्थित वह जगह, जहां धर्मेंद्र बचपन में दौड़े, खेले और स्कूल गए. वो गलियां जिन्होंने देश को धरम पाजी दिए. 

हम बात कर रहे हैं लुधियाना के साहनेवाल गांव की, जहां धर्मेंद्र पाजी के बचपन का घर है, जहां वे अपने माता-पिता के साथ रहा करते थे. यह घर आज भी वैसा ही है. वैसे तो धर्मेंद्र का जन्म  8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव के जाट परिवार में हुआ था, जो साहनेवाल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है. बाद में वे साहनेवाल आ गए. यहां उनके पिताजी किशन सिंह देओल एक स्कूल के हेडमास्टर थे. धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई भी उसी स्कूल में हुई. उनकी मां सतवंत कौर घर संभालती थीं.

Dharmendra Death: पंजाब दे पुत्तर धर्मेंद्र: लुधियाना के इस घर में रहते थे 'धरम पाजी', ऐसे बीता बचपन

धर्मेंद्र ने सन् 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की थी. फगवाड़ा में उनकी बुआ रहती थीं. उनके बेटे यानी धर्मेंद्र के भाई पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार और प्रोड्यूसर थे. उन्हें कुछ आतंकियों ने गोली मार दी थी. 

स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे धर्मेंद्र के पिताजी

साहनेवाल में रहने वाला हर शख्स धर्मेंद्र पाजी का बड़ा दीवाना है. उनका कहना है कि इस गांव को कोई नहीं जानता था. धर्मेंद्र ने इस गांव को नाम दिया. लोग आज यही कहते हैं कि यह धर्मेंद्र का गांव है. गांव में मौजूद लोग आज भी याद करते हैं कि वह समय जब धर्मेंद्र के पिता जी हेड मास्टर हुआ करते थे. वे कड़क स्वभाव के थे और छात्र उनसे डरते भी थे. 

धरम जी कहते थे- 'पंजाब आत्मा में बसता है'

धर्मेंद्र का पंजाब से गहरा नाता है. करियर और लाइफ बनाने के लिए धरम जी तो पंजाब से निकल गए, लेकिन पंजाब उनसे कभी नहीं निकला. वे हमेशा कहते थे कि उनकी आत्मा में पंजाब बसता है. जब भी धरम पाजी अपने गांव और खेतों की बातें करते थे, तो भावुक हो जाते थे. उनका पूरा बचपन, स्कूलिंग, परिवार, सब पंजाब में रहा. पंजाब ही उनकी असली जड़ है.

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 24 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Dharmendra News Ludhiana News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
हेल्थ
Dharmendra Death: किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget