आज हिंदी सिनेमा ने अपना मेगा स्टार खो दिया. बेहद खूबसूरत और लोगों के दिलों पर दशकों तक राज करने वाले धर्मेंद्र, हमारे धरम पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे. सोमवार, 24 नवंबर की सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. बॉलीवुड के 'ही-मैन' के चले जाने का गम कभी खत्म नहीं होगा. उन्हें सिनेमा जगत का हर शख्स, सिनेमा को पसंद करने वाला हर आम आदमी हमेशा याद करेगा.

धर्मेंद्र की उम्र 90 हो चली थी. उन्हें उम्र संबंधी बीमारियां थीं, जिनसे वे काफी दिनों तक लड़ते रहे. हाल ही में धर्मेंद्र को 10 नवंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था. इसके कुछ दिन बाद ही हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल समेत उनका परिवार उन्हें घर ले आया, जहां उनका इलाज जारी रहा. 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली.

लुधियाना के सहनेवाल गांव में धरम पाजी का घर

यह मुंबई का वह घर है, जिसे धर्मेंद्र पाजी ने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज हम आपको उनका वो घर दिखाते हैं, जहां धर्मेंद्र पैदा हुए और पले-बढ़े. पंजाब के लुधियाना में स्थित वह जगह, जहां धर्मेंद्र बचपन में दौड़े, खेले और स्कूल गए. वो गलियां जिन्होंने देश को धरम पाजी दिए.

हम बात कर रहे हैं लुधियाना के साहनेवाल गांव की, जहां धर्मेंद्र पाजी के बचपन का घर है, जहां वे अपने माता-पिता के साथ रहा करते थे. यह घर आज भी वैसा ही है. वैसे तो धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव के जाट परिवार में हुआ था, जो साहनेवाल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है. बाद में वे साहनेवाल आ गए. यहां उनके पिताजी किशन सिंह देओल एक स्कूल के हेडमास्टर थे. धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई भी उसी स्कूल में हुई. उनकी मां सतवंत कौर घर संभालती थीं.

धर्मेंद्र ने सन् 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की थी. फगवाड़ा में उनकी बुआ रहती थीं. उनके बेटे यानी धर्मेंद्र के भाई पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार और प्रोड्यूसर थे. उन्हें कुछ आतंकियों ने गोली मार दी थी.

स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे धर्मेंद्र के पिताजी

साहनेवाल में रहने वाला हर शख्स धर्मेंद्र पाजी का बड़ा दीवाना है. उनका कहना है कि इस गांव को कोई नहीं जानता था. धर्मेंद्र ने इस गांव को नाम दिया. लोग आज यही कहते हैं कि यह धर्मेंद्र का गांव है. गांव में मौजूद लोग आज भी याद करते हैं कि वह समय जब धर्मेंद्र के पिता जी हेड मास्टर हुआ करते थे. वे कड़क स्वभाव के थे और छात्र उनसे डरते भी थे.

धरम जी कहते थे- 'पंजाब आत्मा में बसता है'

धर्मेंद्र का पंजाब से गहरा नाता है. करियर और लाइफ बनाने के लिए धरम जी तो पंजाब से निकल गए, लेकिन पंजाब उनसे कभी नहीं निकला. वे हमेशा कहते थे कि उनकी आत्मा में पंजाब बसता है. जब भी धरम पाजी अपने गांव और खेतों की बातें करते थे, तो भावुक हो जाते थे. उनका पूरा बचपन, स्कूलिंग, परिवार, सब पंजाब में रहा. पंजाब ही उनकी असली जड़ है.