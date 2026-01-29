चंडीगढ़ नगर निगम में आज मेयर पदके लिए चुनाव होने जा रहा है, इसके साथ ही इसमें सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होगा. कुल 35 पार्षदों वाले सदन में लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है. बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 18, AAP के पास 11 और कांग्रेस के पास छह हैं. लेकिन इसमें सांसद का एक वोट जोड़ें तो उसके पास 7 वोट हैं. बीजेपी की ओर से सौरभ जोशी, AAP की तरफ से योगेश ढींगरा व कांग्रेस से गुरप्रीत सिंह गाबी मैदान में टाल ठोंक रहे हैं.

यह पहली बार होगा कि चुनाव बैलेट पेपर के बजाय उम्मीदवार के समर्थन में हाथ उठाकर होगा, निगम के एम्ब्ली हॉल में सुबह 11 बजे से मतदान शुरू होगा और 10:45 मिनट पर प्रवेश बंद हो जाएगा. मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

कुल 35 पार्षद हैं

बीजेपी के सबसे ज्यादा पार्षद 18 हैं, आप के 11 और कांग्रेस के छह जबकि एक वोट सांसद का होता है, जोकि कांग्रेस के पास सांसद मनीष तिवारी के रूप में है. चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 35 पार्षद हैं. मेयर पद जीत के लिए 19 वोटों की आवश्यकता होती है. बीजेपी के पास सिर्फ एक वोट कम है, जबकि अगर कांग्रेस और आप एक साथ हो जाती हैं तो मुकाबला कांटे का हो सकता है.

बीजेपी का पलड़ा भारी-क्रॉस वोटिंग की आशंका

बीते कुछ दिनों में आप के कई पार्षद बीजेपी नेताओं के साथ देखे गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग विपक्ष का मजा खराब कर रही है. गणित बीजेपी के पक्ष में ही बैठ रहा है. क्यूंकि उसे सिर्फ एक वोट ही चाहिए, जबकि आप और कांग्रेस एक साथ आएंगे या नहीं कुछ स्पष्ट नहीं. फिलहाल तीनो ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं. सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही अब जीत का सहारा है.

प्रशासन की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था

मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट है. डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के आवश्यक निर्देश दिए. चूँकि मुकाबला बेहद कांटे का है लिहाजा हंगामे के भी आसार हैं.