मोहाली: SSP ऑफिस के पास युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 हमलावरों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट
Mohali Firing News: मोहाली में एसएसपी दफ्तर के पास एक शख्स की हत्या कर दी गई. दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं.
पंजाब के मोहाली में बुधवार (28 जनवरी) को SSP दफ्तर के नजदीक गोलियां मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई. गुरविंदर सिंह नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ मोहाली कोर्ट में एक केस के सिलसिले में आया था. इस बीच मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उस पर गोलियां चलाईं.
युवक के ऊपर तकरीबन एक दर्जन गोलियां चलाईं गई. गुरविंदर सिंह का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और NDPS एक्ट के मामले में वो अदालत में आया था. फिलहाल मृतक जमानत पर बाहर था. हमलावर वारदात अंजाम देकर वहां से भाग गए.
मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी
इस बीच घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मामले को देखते हुए फॉरेंसिक की टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया.
जिले के सर्वोच्च पुलिस कार्यालय के दरवाजे पर होने वाले अपराध की दुस्साहस ने प्रशासन में खलबली मचा दी है, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा की जा रही है. साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस ने दी यह जानकारी
पुलिस के मुताबिक मृतक अपनी पत्नी के साथ एक केस की सुनवाई में मोहाली कोर्ट पहुंचा था. उसके ऊपर ड्रग्स का केस दर्ज था. इतने में ही वह दोनों पैदल रोड पर चल रहे थे कि दो बाइक सवार बदमाशों ने युवक के ऊपर गोलियां बरसा दीं.
इस दौरान गुरविंदर को 2 गोलियां लगी और मौके पर ही गिर पड़ा. युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. साथ ही गोली चलाने वाले दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. फिलहाल मृतक की पत्नी खुद को बचाने में कामयाब रही.
हमलावरों ने गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी का फायदा उठाया और तुरंत मौके से भाग गए. पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
