हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोहाली: SSP ऑफिस के पास युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 हमलावरों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट

मोहाली: SSP ऑफिस के पास युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 हमलावरों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Mohali Firing News: मोहाली में एसएसपी दफ्तर के पास एक शख्स की हत्या कर दी गई. दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मोहाली में बुधवार (28 जनवरी) को SSP दफ्तर के नजदीक गोलियां मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई. गुरविंदर सिंह नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ मोहाली कोर्ट में एक केस के सिलसिले में आया था. इस बीच मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उस पर गोलियां चलाईं.

युवक के ऊपर तकरीबन एक दर्जन गोलियां चलाईं गई. गुरविंदर सिंह का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और NDPS एक्ट के मामले में वो अदालत में आया था. फिलहाल मृतक जमानत पर बाहर था. हमलावर वारदात अंजाम देकर वहां से भाग गए.

मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी

इस बीच घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मामले को देखते हुए फॉरेंसिक की टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया. 

जिले के सर्वोच्च पुलिस कार्यालय के दरवाजे पर होने वाले अपराध की दुस्साहस ने प्रशासन में खलबली मचा दी है, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा की जा रही है. साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक मृतक अपनी पत्नी के साथ एक केस की सुनवाई में मोहाली कोर्ट पहुंचा था. उसके ऊपर ड्रग्स का केस दर्ज था. इतने में ही वह दोनों पैदल रोड पर चल रहे थे कि दो बाइक सवार बदमाशों ने युवक के ऊपर गोलियां बरसा दीं. 

इस दौरान गुरविंदर को 2 गोलियां लगी और मौके पर ही गिर पड़ा. युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. साथ ही गोली चलाने वाले दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. फिलहाल मृतक की पत्नी खुद को बचाने में कामयाब रही.

हमलावरों ने गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी का फायदा उठाया और तुरंत मौके से भाग गए. पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 28 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Mohali News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Silver Shortage का सच | MMTC-PAMP की Entry से Market में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: अजित पवार के अंतिम संस्कार से जुड़ी बड़ी खबर ! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: AI के जरिए देखिए प्लेन क्रैश में कैसे हुई अजित पवार की मौत ?। Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
हेल्थ
Alzheimer Disease: अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget