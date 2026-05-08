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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'रत्ती भर सबूत है तो गिरफ्तार करो', पंजाब में बम धमाकों के आरोपों पर BJP ने किया बड़ा दावा

'रत्ती भर सबूत है तो गिरफ्तार करो', पंजाब में बम धमाकों के आरोपों पर BJP ने किया बड़ा दावा

Punjab News: पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बम धमाकों को लेकर कहा कि अगर BJP के खिलाफ सबूत हैं तो गिरफ्तार करें, नहीं तो सीएम और पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ होनी चाहिए.

By : पंकज यादव | Updated at : 08 May 2026 08:08 AM (IST)
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पंजाब में हाल के बम धमाकों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है. पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार के पास बीजेपी के खिलाफ जरा सा भी सबूत है तो बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए.

सुनील जाखड़ ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बीजेपी पर बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब के डीजीपी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के कारण इसमें आईएसआई की भूमिका नजर आ रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री को यह इनपुट किसने दिया कि इन घटनाओं में बीजेपी शामिल है.

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जाखड़ ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई ठोस जानकारी है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है.

'पंजाब पुलिस खुद को बचाने में लगी'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि धमाकों के बाद पुलिस स्टेशनों पर बुलेट प्रूफ गेट लगाए गए और कई थानों की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई 6 फुट से बढ़ाकर 9 फुट ऊंची कर ली.

उनका कहना था कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा तो मजबूत कर ली, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा और असली जांच को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं. जाखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है, इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए.

सीएम और सुप्रीमो से भी पूछताछ हो- सुनील जाखड़

सुनील जाखड़ ने कहा कि अगर विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की जा सकती है तो फिर मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो से भी सवाल होने चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व खुद पंजाब पुलिस मुख्यालय पहुंचा है और मांग कर रहा है कि इनके पास इस किस्म का कोई भी रत्ती भर भी सबूत है तो हमें गिरफ्तार करो.

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उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को अपने आरोपों का जवाब देना चाहिए. इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 08 May 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Sunil Jakhar BJP PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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