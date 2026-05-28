केवल सिंह ढिल्लों के पंजाब BJP अध्यक्ष बनने पर CM मान की चुटकी, 'सुनील जाखड़ जी को मेरी...'

पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल सिंह ढिल्लों को सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बरनाला में 2017-2019 और 2024 के चुनावों में कांग्रेस से पराजित हुए BJP नेता केवल ढिल्लों को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई. सुनील जाखड़ को मेरी हार्दिक संवेदनाएं.

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा, ''ईश्वर रवनीत बिट्टू, मनप्रीत बादल, फतेहजंग बाजवा, तरुण चुघ और अश्वनी शर्मा आदि को इस अपमान को सहने की शक्ति प्रदान करें.'' बता दें कि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ के पास थी.

2017 -2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ..ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ..ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਲਤ ਝੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ.. — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 28, 2026

कौन हैं केवल सिंह ढिल्लों?

बरनाला से दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें पार्टी की पंजाब इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है. उन्होंने 2024 में बरनाला सीट से उपचुनाव भी लड़ा था. राज्य में उनकी पहचान एक विकासवादी नेता के तौर पर होती है, जो विकास से संबंधित किसी भी कार्य के साथ समझौता नहीं करता है.

2027 चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी- केवल सिंह ढिल्लों

वर्तमान समय में वे पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. हालांकि केवल सिंह ढिल्लों ने अपने राजनतीतिक सफर का आगाज कांग्रेस से किया था. वो 2007 और 2012 में बरनाला से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि 2027 में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी.

केवल सिंह ढिल्लों ने AAP को भी घेरा

इसके साथ ही केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आप ने पंजाब की जनता से जो वादे किए थे, चार साल बाद भी वे सभी वादे अधूरे हैं. बंगाल के बाद अब पंजाब में भी सत्ता हासिल करेगी. पंजाब में सभी समुदायों के लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे.