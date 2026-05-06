स्नैपचैट से शुरू हुई दोस्ती बनी डरावना जाल... 27 साल की डॉक्टर के साथ शोषण का आरोप

Punjab Doctor Rape Case: पंजाब के समराला से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक 27 साल की महिला डॉक्टर ने धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के आरोप लगाए हैं. पीड़िता डॉक्टर के बयान के अनुसार, उसकी जान-पहचान एक युवक से स्नैपचैट के जरिए हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती में बदलकर व्हाट्सएप पर बातचीत तक पहुंच गई.

शुरुआत में बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन धीरे-धीरे युवक ने महिला का भरोसा जीत लिया. इसके बाद आरोप है कि उसकी निजी तस्वीरें खींचीं और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा.

धमकी देकर शादी का दबाव और शोषण

महिला का कहना है कि आरोपी ने फोटो लीक करने की धमकी देकर उस पर शादी का दबाव बनाया. बाद में उसे अपने गांव ले गया, जहां उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में आरोपी के माता-पिता भी शामिल थे और उन्होंने भी उसे डराने-धमकाने में साथ दिया. लगातार मानसिक दबाव और बदनामी के डर के कारण वह काफी लंबे समय तक चुप रही.

किसी तरह हिम्मत जुटाकर महिला वहां से निकलकर अपने घर पहुंची. घर वापस आकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई. इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कारवाई शुरू की.

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पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस (LOC) जारी किया गया है.

पंजाब पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की हर पहलू जांच की जा रही है, ताकि यह पताया लगाया जा सके के इस घटना में और भी लोग शामिल थे या नहीं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द विदेश से वापस लाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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