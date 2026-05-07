पंजाब में तस्करों की खैर नहीं! CM मान ला रहे नया कानून, नहीं मिलेगी थाने से जमानत

पंजाब में नशा तस्करों और धार्मिक ग्रंथों की 'बेअदबी' करने वालों के अब बुरे दिन आने वाले हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने जालंधर में अपनी ‘शुक्राना यात्रा’ के दौरान एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है, जिससे ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचना तय है. सीएम मान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार जल्द ही एक बेहद सख्त 'मादक पदार्थ रोधी कानून' (Anti-Drug Law) लाने जा रही है, जिसमें तस्करों की कमर तोड़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है.

थानों से जमानत का खेल होगा खत्म- सीएम

अपनी यात्रा के दूसरे दिन आदमपुर और करतारपुर में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम मान ने पिछली सरकारों पर तस्करों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, "अब पंजाब में ड्रग्स बेचने वालों की सारी संपत्तियां जब्त की जाएंगी. उन्हें ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि आसानी से जमानत मिलना भी बंद हो जाएगा. पहले के समय में कई रसूखदार आरोपियों को पुलिस थानों से ही जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब यह सेटिंग वाली व्यवस्था पूरी तरह खत्म की जाएगी."

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अकाली दल पर साधा निशाना

पंजाब में 'बेअदबी' (गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान) के संवेदनशील मुद्दे पर सीएम ने कहा कि अब कोई भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा. नए बेअदबी विरोधी कानून के तहत अब अपवित्र कृत्यों के लिए 'आजीवन कारावास' (Life Imprisonment) की कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (SAD) पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे सिख समाज ने इस कड़े कानून का स्वागत किया है, सिवाय अकाली दल के.

BJP पर गंभीर आरोप

सीएम मान ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी सीधा और तीखा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में गरीबों के 'मोहल्ला क्लीनिक' बंद करवा दिए और अगर वे पंजाब आए तो यहां भी जन-कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे.

जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे धमाकों की ओर इशारा करते हुए मान ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "भाजपा जहां जाती है, वहां अशांति और खौफ फैलाती है. ये लोग पंजाब में सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी इस झांसे में कभी नहीं आएंगे."

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