अमृतसर और जालंधर ब्लास्ट्स पर BJP के रिएक्शन के बाद भड़के संजय सिंह, पूछा- क्या है मिशन पंजाब?

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पंजाब स्थित जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद सिंह ने कहा कि कल पंजाब में दो जगहों पर धमाके हुए.

aap नेता ने कहा कि इसके बाद BJP की प्रतिक्रिया मुझे 2017 की याद दिलाती है, जब अकाली दल-BJP शासन के दौरान एक मॉल में धमाका हुआ था, लेकिन कोई साफ जवाब सामने नहीं आया था. अब, बंगाल चुनावों के बाद, BJP 'मिशन पंजाब' की बात कर रही है. यह मिशन क्या है? क्या इसका मकसद शांति भंग करना, नफ़रत फैलाना और टकराव पैदा करना है?

सिंह ने कहा कि अमृतसर और जालंधर की घटनाओं को अब BJP की चुनावी राजनीति और उसके तथाकथित 'मिशन पंजाब' का हिस्सा बताया जा रहा है. लेकिन मैं BJP से साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं- पंजाब अलग है. अगर आप पंजाब में शांति और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां के लोग इसका कड़ा जवाब देंगे और चुनावों में आपकी हार सुनिश्चित करेंगे.