कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सुरक्षा याचिका दायर की है, जिसमें इस आशंका का हवाला दिया गया है कि सोशल मीडिया पर उसके हालिया पोस्ट के कारण पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर जान से मारा जा सकता है.

अनमोल बिश्नोई को निर्वासित किए जाने के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल एजेंसी की हिरासत में है. याचिका में कहा गया, ‘‘लगातार मिल रही धमकियों के कारण आवेदक (अनमोल बिश्नोई) और उनके परिवार के सदस्य लगातार मानसिक तनाव में हैं और डर के साये में जी रहे हैं.’’

'ऑनलाइन धमकियां असल हमलों में तब्दील हो जाती हैं'

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है, ‘‘ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऑनलाइन धमकियां वास्तविक दुनिया में हिंसक हमलों में बदल चुकी हैं.’’ अर्जी में अनमोल ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह जांच एजेंसी को निर्देश दे कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) मुख्यालय से न्यायालय परिसर तक जाते समय उन्हें पर्याप्त सशस्त्र पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए.

अनमोल बिश्नोई की हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ी

शनिवार को, संभवतः पहली बार विशेष न्यायाधीश (NIA) प्रशांत शर्मा ने सुनवाई नियमित अदालत के बजाय एनआईए मुख्यालय में की और अनमोल बिश्नोई की हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी.

इसके पहले, 19 नवंबर को अनमोल को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था. एनआईए के विशेष लोक अभियोजक, अधिवक्ता राहुल त्यागी ने बताया कि सुनवाई मुख्यालय में इसलिए हुई क्योंकि बचाव पक्ष के वकील ने इस बाबत अनुरोध किया था.

