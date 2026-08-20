'अगर राजीव गांधी न होते तो...', राजा वडिंग ने पूर्व PM को ऐसे किया याद

आज देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती मनाई जा रही है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मृति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे.

इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी देश में एक बड़ी IT क्रांति लेकर आए थे और आज देश उन्हीं के कारण आगे बढ़ रहा है. मीडिया से बातचीत के दैकीन उन्होंने ये बातें कहीं.

#WATCH | Delhi | On the birth anniversary of former PM Rajiv Gandhi, Congress MP Amarinder Singh Raja Warring says, "He brought a major IT revolution, and had Rajiv Gandhi not been there, the country could not have moved ahead... He happily laid his life for the country..."



On… pic.twitter.com/KhgDewkTyW — ANI (@ANI) August 20, 2026

'राजीव गांधी देश में लाए क्रांति'

कांग्रेस सांसद ने कहा, "राजीव की युवाओं को बहुत बड़ी देन थी. कार से लेकर कंपयूटर लेकर आये. 21वीं सदी में उन्होंने जो नई क्रांति खड़ी की थी, उस वजह से आज देश आगे बढ़ रहा है." कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आगे कहा, "वे देश में एक बड़ा IT क्रांति लेकर आए थे. अगर राजीव गांधी नहीं होते, तो देश आगे नहीं बढ़ पाता. उन्होंने खुशी-खुशी देश के लिए अपनी जान दे दी."

'बीजेपी न सिखाए देशभक्ति'

इसके बाद वंदे मातरम् से जुड़े विवाद पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस को देशभक्ति न सिखाए. उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर हुए विवाद पर कहा, "हम पिछले 80 सालों से इसी संस्करण को दोहराते आ रहे हैं. BJP इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना चाहती है. हम PM मोदी या अमित शाह के कहने पर काम नहीं करेंगे. BJP को कांग्रेस को इतिहास नहीं सिखाना चाहिए."

पंजाब में सब 'ऑल इज वेल'

पंजाब में चल रहे आंतरिक कलह पर उन्होंने कहा, "राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है. अपने परिवारों में थोड़ा चलता रहता है." बता दें कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में गुटबाजी के कारण आये दिन कोई न कोई टकराव सामने आता रहा है.