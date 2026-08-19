सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का पंजाब कनेक्शन? सीएम भगवंत मान के बयान से मिले संकेत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी के काम करने का तरीका है. जहां भी चुनाव आते हैं वहां इस तरह की हरकतें करते हैं. जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया. पंजाब में बीजेपी का अपना तो कोई जनाधार है नहीं तो इसलिए इस तरह की हरकते करते हैं.

बता दें एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया. उन्हें दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को बेहतर बनाने या अपग्रेड करने की टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, टेंडर की शर्तों में हेर-फेर और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

इससे पहले खुद सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि यह सब राजनीतिक है और पंजाब चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है.

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अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को सियासत से प्रेरित बताया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में पूर्व सीएम ने लिखा कि गिरफ्तारी तब की जाती है जब पुलिस को उस व्यक्ति से पूछताछ और जांच करनी हो. सत्येंद्र जैन की पुलिस ने कस्टडी ही नहीं ली. इसका मतलब सत्येंद्र से कोई पूछताछ नहीं करनी. केवल अमित शाह जी के दबाव के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

इसी मामले पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, AAP नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भाजपा द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है. भाजपा दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है. साइकल घोटाला, राशन घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. दूसरी तरफ हम वही किस्सा दोहराता देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ. सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाया गया और उसके बाद सामने आया कि कोई सबूत नहीं था, उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था.