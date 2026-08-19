Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: कुछ स्कूलों में नहीं फहराया गया तिरंगा, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

पंजाब: कुछ स्कूलों में नहीं फहराया गया तिरंगा, NHRC ने मांगी रिपोर्ट

Punjab Schools Independence Day: NHRC ने यह पता लगाने को कहा है कि क्या इन क्षेत्रों के बच्चों को केवल स्कूलों की भौगोलिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय पर्व से जुड़े समान अवसरों से वंचित होना पड़ा.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 19 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

 पंजाब के ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए गए. इसकी शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली NHRC बेंच ने पंजाब सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

NHRC ने पंजाब सरकार को यह पता लगाने को कहा है कि क्या इन क्षेत्रों के बच्चों को केवल स्कूलों की भौगोलिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय पर्व से जुड़े समान अवसरों से वंचित होना पड़ा.

'अगर जिताऊ हों तो...', एक परिवार के 4 लोगों को टिकट वाले बयान पर रंधावा की सफाई

NHRC ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

NHRC ने पंजाब सरकार से 15 अगस्त 2026 को राज्य के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाने का राज्यवार, जिलावार और स्कूलवार विवरण मांगा है. रिपोर्ट में यह बताना होगा कि कितने स्कूलों में राष्ट्रीयध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ और छात्रों ने समारोह में भाग लिया.

बेंच ने सरकार को उन स्कूलों की भी पहचान करने का निर्देश दिया है, जहां निर्धारित गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं. साथ ही, नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारणों की जानकारी भी मांगी गई है. आयोग ने विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों की स्थिति की जांच करने को कहा है.

NHRC ने बच्चों के समान अवसर पर दिया जोर

शिकायत में आशंका जताई गई है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली शैक्षिक, सांस्कृतिक और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह गए. आयोग ने इस बात की भी जांच करने को कहा है कि इन क्षेत्रों के बच्चों और राज्य के अन्य हिस्सों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय पर्व मनाने के अवसरों में कोई अंतर तो नहीं रहा.

NHRC बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस बच्चों को देश के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, नागरिक कर्तव्यों, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराने का महत्वपूर्ण अवसर है. ऐसे में किसी भी क्षेत्र के बच्चों को इन अवसरों से वंचित किया जाना गंभीरता से जांचे जाने की जरूरत है.

चार हफ्तों में रिपोर्ट पेश के निर्देश

आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी संबंधित जानकारी मांगी गई है. उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को मामले से अवगत कराया गया है.

अब NHRC की रिपोर्ट के जरिए यह स्पष्ट होगा कि पंजाब के सीमावर्ती और दूरदराज इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आयोजन में वास्तव में कोई कमी रही या नहीं और यदि रही, तो उसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या थीं.

पंजाब का प्रभारी बनने पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, 'हरियाणा का चुनाव भी...'

 

और पढ़ें
Published at : 19 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
NHRC Punjab School PUNJAB NEWS Independence Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का पंजाब कनेक्शन? सीएम भगवंत मान के बयान से मिले संकेत
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का पंजाब कनेक्शन? सीएम भगवंत मान के बयान से मिले संकेत
पंजाब
पंजाब: कुछ स्कूलों में नहीं फहराया गया तिरंगा, NHRC ने मांगी रिपोर्ट
पंजाब: कुछ स्कूलों में नहीं फहराया गया तिरंगा, NHRC ने मांगी रिपोर्ट
पंजाब
पंजाब का प्रभारी बनने पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, 'हरियाणा का चुनाव भी...'
पंजाब का प्रभारी बनने पर सतीश पूनिया का बड़ा दावा, 'हरियाणा का चुनाव भी...'
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने स्वास्थ्य बीमा 5 गुना बढ़ाया, विधायकों को भी दिया बड़ा तोहफा
कार, एक लाख का भत्ता...CM विजय ने विधायकों को दिया तोहफा
दिल्ली NCR
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
क्रिकेट
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
बॉलीवुड
Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
ईद पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
इंडिया
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ऑटो
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget