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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी में जुटे चरणजीत सिंह चन्नी, CWC मीटिंग में नहीं होंगे शामिल

पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी में जुटे चरणजीत सिंह चन्नी, CWC मीटिंग में नहीं होंगे शामिल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी CWC मीटिंग में नहीं आएंगे. इसकी बड़ी दिलचस्प वजह सामने आई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 19 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के न आने की बड़ी चर्चा है. अब इसको लेकर दिलचस्प वजह सामने आई है.  दरअसल, कांग्रेस नेता चन्नी का पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर है, इसलिए वह सीडब्लूसी की बैठक में नहीं आएंगे.

चन्नी ने बताया कि वह फिलहाल लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री की अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद उनका लक्ष्य सार्वजनिक नीति सुधार के क्षेत्र में एक और पीएचडी करने का है. चन्नी पहले ही पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर चुके हैं. अब उनका अकादमिक और शोध फोकस पंजाब सरकार के प्रशासन और नीतिगत सुधारों पर है.  उन्होंने कहा कि वह ऐसे व्यावहारिक और प्रभावी सुधारों पर काम करना चाहते हैं, जिनसे पंजाब में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, बेहतर नीति-निर्माण और जनसेवा वितरण को मजबूत किया जा सके.

चन्नी  ने कगा कि उनका उद्देश्य पंजाब को फिर से विकास और प्रगति की मजबूत पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तर पर काम करना है. कांग्रेस नेता ने कहा कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था, जवाबदेह प्रशासन और साक्ष्य-आधारित नीतियों के जरिए पंजाब के विकास को नई दिशा दी जा सकती है. 

बता दें आगामी पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह है. यह कलह इतनी ज्यादा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजा वडिंग और चन्नी के समर्थक तक एक दूसरे के मंचों पर जाकर विवाद कर रहे हैं. कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक के खिलाफ पोस्टर लगे.  

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 19 Aug 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
BJP Charanjit Singh Channi Congress Punjab News Punjab Politics
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