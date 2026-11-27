संसद के विशेष सत्र और परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. इसको लेकर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है. शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं और कहा कि सरकार बिल को पास करने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त कर रही है. बीजेपी 2029 के लिए हो रही खरीद-फरोख्त कर रही है.

उन्होंने कहा कि जो भी सांसद इसका समर्थन करेंगे वो देशद्रोही होंगे, जिन्हें इतिहास में याद रखा जायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बिल के जरिए 2029 के चुनावों में वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Parliament’s Special Session, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut says, "A 'National Horse-Trading Stock Exchange' is in operation, with agents moving across states. A price tag of Rs 150 crore has been set for MPs to engage in cross-voting. Why is the government pushing so aggressively for this bill? It is all preparation for 2029..." — ANI (@ANI) November 27, 2026

'केंद्र सरकार के पास जरूरी सासंद कम'

संसद के विशेष सत्र पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि परिसमन बिल को पास करने के लिए केंद्र सरकार के पास जरूरी सासंद कम पड़ रहे हैं इसलिए वो सासंदों को खरीदने में लगी है. उन्होंने कहा,"एक 'नेशनल हॉर्स-ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज' चल रहा है, जिसके एजेंट अलग-अलग राज्यों में घूम रहे हैं. ये एजेंट सांसदों को खरीदने के लिए घूम रहे हैं. सांसदों से क्रॉस-वोटिंग कराने के लिए 150 करोड़ रुपये की कीमत तय की गई है."

'यह सब 2029 की तैयारी है'

राउत ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस बिल के लिए इतनी जोर-शोर से क्यों दबाव डाल रही है? यह सब 2029 की तैयारी है. अब EVM घोटाला सामने आया, वोट चोरी का घोटाला सामने आया, 2029 में हार रहे हैं तो ये एक नया पेंच डाला है. सांसदों को इकट्ठा कर परिसीमन बिल लाकर पास करेंगे. मनमानी तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों को तोड़ देंगे और हम वापस जीतकर आयेंगे. ये एक राष्ट्रद्रोह का मामला है.

उन्होंने कहा, "ये बिल राष्ट्रविरोधी बिल है, लोकतंत्र के खिलाफ ये बिल है और इसके विरोध में मतदान करना चाहिए. जो इसके पक्ष में मतदान करेंगे वो देश के गद्दार होंगे. इतिहास में 21वीं सदी के इन गद्दारों का नाम लिखा जायेगा और लोग याद रखेंगे कि जब देश के लेकतंत्र पर हमला हो रहा था तब ये सांसद उसका साथ दे रहे थे."



