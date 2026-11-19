पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया है. पार्टी अब तक 117 में से 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. इस बीच टिकट कटने के बाद पार्टी के दो चर्चित विधायक डॉ. चरणजीत सिंह और गुरमीत सिंह खुड्डियां अलग-अलग रास्तों पर चलते नजर आ रहे हैं. एक ने बगावत का ऐलान कर दिया है, तो दूसरे ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए नए उम्मीदवार के समर्थन की बात कही है.

दोनों नेताओं की पहचान 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के लिए बनी थी. डॉ. चरणजीत सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराया था, जबकि गुरमीत खुड्डियां ने पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को शिकस्त दी थी.

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नाराज डॉ. चरणजीत सिंह दूसरी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

डॉ. चरणजीत सिंह ने 2022 के चुनाव में चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणजीत सिंह चन्नी को हराकर सबको चौंका दिया था. हालांकि, इस बार AAP ने उनका टिकट काट दिया है. पार्टी ने उनकी जगह पूर्व BSP प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी को उम्मीदवार बनाया है. इस फैसले से नाराज 65 वर्षीय डॉ. चरणजीत सिंह ने साफ कर दिया है कि वह 2027 का चुनाव किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे.

डॉ. चरणजीत सिंह का कहना है कि पार्टी ने उनके साथ दो बार धोखा किया. 2022 में चन्नी को हराने के बाद भी उन्हें भगवंत मान सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया और अब चुनाव से पहले टिकट भी काट दिया गया.

उन्होंने बताया कि वह 2002 से 2014 तक कांग्रेस में रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला. इसके बाद दिसंबर 2014 में AAP में शामिल हुए. उनका कहना है कि वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और मुफ्त में लोगों की आंखों का ऑपरेशन करते रहे हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टिकट काटने की वजह पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नहीं बताई. जसवीर सिंह गढ़ी को चमकौर साहिब का हलका इंचार्ज बनाए जाने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.

प्रकाश सिंह बादल को हराने वाले खुड्डियां पार्टी के साथ

दूसरी तरफ, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने टिकट कटने के बाद भी AAP का साथ नहीं छोड़ने का फैसला किया है. 2022 के चुनाव में उन्होंने लंबी विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल को हराया था.

बादल इस सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे. उनका पैतृक गांव भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है. ऐसे में खुड्डियां की जीत को पंजाब चुनाव का बड़ा उलटफेर माना गया था.

2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी. हालांकि, इस बार पार्टी ने लंबी सीट से उनके भतीजे रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को उम्मीदवार बनाया है.

64 वर्षीय गुरमीत खुड्डियां ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जाहिर नहीं की. उनका कहना है कि AAP के भरोसे और लोगों के प्यार की वजह से ही वह मंत्री बने हैं. पार्टी के पास टिकट नहीं देने की अपनी वजह और योजना होगी.

भतीजे की जीत के लिए जुटाएंगे समर्थन

गुरमीत खुड्डियां ने कहा कि उनके भतीजे रणधीर सिंह 30 साल से ज्यादा समय से उनके साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में उनकी जीत के लिए समर्थन जुटाना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि AAP ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बठिंडा से उम्मीदवार बनाया था. हालांकि, वह हरसिमरत कौर बादल से चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था.

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इस तरह 2027 के चुनाव से पहले AAP के दो दिग्गज नेताओं की तस्वीर बिल्कुल अलग है. एक तरफ डॉ. चरणजीत सिंह टिकट कटने के बाद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरमीत खुड्डियां पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं और अपने भतीजे की जीत के लिए काम करेंगे.