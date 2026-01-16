Exclusive: किस दल से होगा मुंबई का मेयर? साथ में लड़ी BJP-शिवसेना, इस पार्टी ने ठोका दावा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExclusive: किस दल से होगा मुंबई का मेयर? साथ में लड़ी BJP-शिवसेना, इस पार्टी ने ठोका दावा

BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिका चुनाव नतीजों की गिनती के बीच बीजेपी ने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है. बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा.

By : सूरज ओझा | Updated at : 16 Jan 2026 06:43 PM (IST)
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि मुंबई का मेयर BJP का होगा. बता दें कि बीएमसी का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़ा है. वोटों की गिनती अभी जारी है लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है. बीजेपी और शिंदे गुट में जीत का जश्न शुरू हो गया है. समर्थक रंग-गूगाल लगा रहे हैं और ढोल-नगाड़े बच रहे हैं. रुझानों में पहली बार बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर होती दिख रही है. फाइनल नतीजे आने में देर हो सकती है.

मुंबई में बीजेपी ने 136 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

मुंबई में बीएमसी की कुल 227 सीटें हैं. यहां बीजेपी ने 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार थे. वहीं शिंदे गुट ने 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की. खबर लिखे जाने तक नतीजे/रुझानों में बीजेपी+ 118 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं उद्धव+ 67 और कांग्रेस+ 15 सीटों पर आगे चल रही है. अन्य 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कुछ सीटों पर नतीजे घोषित भी किए जा चुके हैं.

25 जगहों पर महायुति-बीजेपी का मेयर होगा- सीएम

महाराष्ट्र के नतीजों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के विजन के साथ चुनाव में उतरे. इस वजह से हमें रिकॉर्डतोड़ जनमत मिला. नतीजे ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा है. उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीजेपी और महायुति महाराष्ट्र में कुल 25 महानगरपालिकाओं में मेयर बनाने जा रही है.

किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

बीएमसी में पार्टी को मिले रुझानों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, "मुंबईकर लोग बहुत पहले से ये करना चाहते थे. लेकिन ये माफिया लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लोगों को डराते थे. ये लोगों को धमकाते थे और हाथ पैर तोड़ते थे. आज मुंबई के लोगों ने उन्हें सबक सिखाया. जिसने अपने पिता जी के साथ गद्दारी की, आखिर उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाई किसने, मुस्लिम मियां भाई ने, बांग्लादेशियों ने. आखिर में उनको अल्लाह के चरण में जाना पड़ा. कहना पड़ा कि मैं मस्जिदों के लाउडस्पीकर को चालू करूंगा." 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 16 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Bmc Election Result Rahul Narwekar Breaking News Abp News
