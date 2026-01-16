Exclusive: किस दल से होगा मुंबई का मेयर? साथ में लड़ी BJP-शिवसेना, इस पार्टी ने ठोका दावा

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि मुंबई का मेयर BJP का होगा. बता दें कि बीएमसी का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़ा है. वोटों की गिनती अभी जारी है लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है. बीजेपी और शिंदे गुट में जीत का जश्न शुरू हो गया है. समर्थक रंग-गूगाल लगा रहे हैं और ढोल-नगाड़े बच रहे हैं. रुझानों में पहली बार बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर होती दिख रही है. फाइनल नतीजे आने में देर हो सकती है.

मुंबई में बीजेपी ने 136 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

मुंबई में बीएमसी की कुल 227 सीटें हैं. यहां बीजेपी ने 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार थे. वहीं शिंदे गुट ने 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की. खबर लिखे जाने तक नतीजे/रुझानों में बीजेपी+ 118 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं उद्धव+ 67 और कांग्रेस+ 15 सीटों पर आगे चल रही है. अन्य 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कुछ सीटों पर नतीजे घोषित भी किए जा चुके हैं.

25 जगहों पर महायुति-बीजेपी का मेयर होगा- सीएम

महाराष्ट्र के नतीजों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के विजन के साथ चुनाव में उतरे. इस वजह से हमें रिकॉर्डतोड़ जनमत मिला. नतीजे ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा है. उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीजेपी और महायुति महाराष्ट्र में कुल 25 महानगरपालिकाओं में मेयर बनाने जा रही है.

किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

बीएमसी में पार्टी को मिले रुझानों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, "मुंबईकर लोग बहुत पहले से ये करना चाहते थे. लेकिन ये माफिया लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लोगों को डराते थे. ये लोगों को धमकाते थे और हाथ पैर तोड़ते थे. आज मुंबई के लोगों ने उन्हें सबक सिखाया. जिसने अपने पिता जी के साथ गद्दारी की, आखिर उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाई किसने, मुस्लिम मियां भाई ने, बांग्लादेशियों ने. आखिर में उनको अल्लाह के चरण में जाना पड़ा. कहना पड़ा कि मैं मस्जिदों के लाउडस्पीकर को चालू करूंगा."