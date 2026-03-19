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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअरबी समुद्र में ONGC प्लेटफॉर्म पर बड़ी चोरी का पर्दाफाश, मुंबई पुलिस ने 3 चोरों को दबोचा

अरबी समुद्र में ONGC प्लेटफॉर्म पर बड़ी चोरी का पर्दाफाश, मुंबई पुलिस ने 3 चोरों को दबोचा

Maharashtra News In Hindi: मुंबई पुलिस ने अरबी समुद्र में ONGC प्लेटफॉर्म पर हो रही चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 49 बैटरी बैंक और नाव जब्त की है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Mar 2026 09:06 AM (IST)
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अरबी समुद्र में ONGC के ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है.

पुलिस के मुताबिक, मार्च महीने में ONGC के अलग-अलग प्लेटफॉर्म से बैटरी बैंक, सोलर पैनल और केबल चोरी होने के कुल चार मामले येलो गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे. इन घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे और मामला गंभीर माना जा रहा था.

दो टीम बनाकर शुरू हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पोर्ट ज़ोन के पुलिस उपायुक्त विजयकांत सागर के निर्देश पर दो विशेष टीमें बनाई गईं. इन टीमों ने तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और जल्द ही सुराग हाथ लग गया.

तीन आरोपी रायगढ़ से गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने दो मामलों को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनकी पहचान चंद्रकांत धर्माजी पाटील (53), संतोष कृष्णा पाटील (50) और विद्याधर गजानन म्हात्रे (32) के रूप में हुई है. ये सभी रायगढ़ जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं.

लाखों का सामान और नाव जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है. इसमें 49 बैटरी बैंक शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 10.70 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई “कौशल्या राम शक्ति” नाम की मछली पकड़ने वाली नाव (रजिस्ट्रेशन नंबर IND MH 7-MM-3676) भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऐसे आपराधिक गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समुद्री इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 19 Mar 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Arabian Sea ONGC MAHARASHTRA NEWS
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