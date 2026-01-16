हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Results: असदुद्दीन ओवैसी के खेल ने कर दिया अखिलेश को फेल! सपा नेता के गढ़ में जीती AIMIM

Maharashtra Results: असदुद्दीन ओवैसी के खेल ने कर दिया अखिलेश को फेल! सपा नेता के गढ़ में जीती AIMIM

असदुद्दीन ओवैसी के खेल ने कर दिया अखिलेश को फेल! सपा नेता के गढ़ में जीती AIMIM

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई समेत 29 नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. इन नतीजों में खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने नगर निगम चुनावों में बड़ी सेंध लगाई है. 

महाराष्ट्र के 29 में से 13 नगर निगम चुनावों में AIMIM के 95 उम्मीदवार जीते हैं. खास बात यह है कि AIMIM ने मुंबई में भी ज़ोरदार सेंध लगाई है. AIMIM ने अबू आज़मी की समाजवादी पार्टी के गढ़ मानखुर्द में भी ज़ोरदार जीत हासिल की है. छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम चुनावों में AIMIM दूसरे स्थान पर है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य भर में कई जगहों पर नगर निगम चुनावों के लिए रैलियां की थीं. AIMIM ने मुंबई में ज़ोरदार एंट्री मारी है.

मुंबई में AIMIM के जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट

134- मेहजबीन खान - AIMIM

136- जमीर कुरैशी - AIMIM

137- समीर पटेल- AIMIM

138- रोशन शेख- AIMIM

139- शबाना शेख- AIMIM

145- खैरुनिशा हुसैन- AIMIM

AIMIM ने महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 95 सीटें जीती हैं. 29 में से 13 नगर पालिकाओं में 95 AIMIM पार्षद जीते हैं. छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीदवारों के चयन में बड़ा हंगामा देखा गया था. उस छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM ने 24 सीटें जीती हैं. मालेगांव में 20 AIMIM उम्मीदवार जीते हैं.

इन तीन नगर निगमों से कुल 24 AIMIM उम्मीदवार जीते हैं, सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8. यह देखा गया है कि AIMIM ने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़कर अपनी जगह बनाई है. AIMIM ने अमरावती में 6 पार्षद, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 पार्षद जीते हैं. AIMIM ने चंद्रपुर में भी जीत का खाता खोला है.

समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका

AIMIM ने मुंबई में बड़ा धमाका किया है. AIMIM ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के गढ़ मानखुर्द में जीत हासिल की है. यह अबू आज़मी के लिए एक बड़ा झटका है. इस बीच, पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के लिए पूरे राज्य में मीटिंग्स कीं. अकोला में AIMIM की मीटिंग के दौरान काफी हंगामा हुआ. छत्रपति संभाजीनगर में इम्तियाज जलील पर हमला करने की भी कोशिश की गई. कहा जा रहा है कि इस सारे विवाद के बावजूद AIMIM को महाराष्ट्र में बड़ी सफलता मिली है.

Published at : 16 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Maharashtra Politics Akhilesh Yadav AIMIM Samajwadi Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
बॉलीवुड
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Mumbai BMC Election Results 2026: BMC चुनाव में NCP का नहीं खुला खाता..नेता ने की फडणवीस की तारिफ
Mumbai BMC Election Results 2026: BMC में बड़ी जीत के बाद Fadnavis ने किसे दिया जीत क्रेडिट? | NCP
Mumbai BMC Election Results 2026 Updates: 29 में से 23 निकायों पर BJP की जीत? | NCP | UBT
Mumbai BMC Election Results 2026: BMC में टीम बीजेपी बहुमत के पार..स्ट्राइक रेट सबसे हाई | NCP | UBT
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : मुंबई BJP दफ्तर में फडणवीस के स्वागत की तैयारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
बॉलीवुड
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
यूटिलिटी
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
शिक्षा
बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश
बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Embed widget