असदुद्दीन ओवैसी के खेल ने कर दिया अखिलेश को फेल! सपा नेता के गढ़ में जीती AIMIM

महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई समेत 29 नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. इन नतीजों में खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने नगर निगम चुनावों में बड़ी सेंध लगाई है.

महाराष्ट्र के 29 में से 13 नगर निगम चुनावों में AIMIM के 95 उम्मीदवार जीते हैं. खास बात यह है कि AIMIM ने मुंबई में भी ज़ोरदार सेंध लगाई है. AIMIM ने अबू आज़मी की समाजवादी पार्टी के गढ़ मानखुर्द में भी ज़ोरदार जीत हासिल की है. छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम चुनावों में AIMIM दूसरे स्थान पर है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य भर में कई जगहों पर नगर निगम चुनावों के लिए रैलियां की थीं. AIMIM ने मुंबई में ज़ोरदार एंट्री मारी है.

मुंबई में AIMIM के जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट

134- मेहजबीन खान - AIMIM

136- जमीर कुरैशी - AIMIM

137- समीर पटेल- AIMIM

138- रोशन शेख- AIMIM

139- शबाना शेख- AIMIM

145- खैरुनिशा हुसैन- AIMIM

AIMIM ने महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 95 सीटें जीती हैं. 29 में से 13 नगर पालिकाओं में 95 AIMIM पार्षद जीते हैं. छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीदवारों के चयन में बड़ा हंगामा देखा गया था. उस छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM ने 24 सीटें जीती हैं. मालेगांव में 20 AIMIM उम्मीदवार जीते हैं.

इन तीन नगर निगमों से कुल 24 AIMIM उम्मीदवार जीते हैं, सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8. यह देखा गया है कि AIMIM ने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़कर अपनी जगह बनाई है. AIMIM ने अमरावती में 6 पार्षद, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 पार्षद जीते हैं. AIMIM ने चंद्रपुर में भी जीत का खाता खोला है.

समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका

AIMIM ने मुंबई में बड़ा धमाका किया है. AIMIM ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के गढ़ मानखुर्द में जीत हासिल की है. यह अबू आज़मी के लिए एक बड़ा झटका है. इस बीच, पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के लिए पूरे राज्य में मीटिंग्स कीं. अकोला में AIMIM की मीटिंग के दौरान काफी हंगामा हुआ. छत्रपति संभाजीनगर में इम्तियाज जलील पर हमला करने की भी कोशिश की गई. कहा जा रहा है कि इस सारे विवाद के बावजूद AIMIM को महाराष्ट्र में बड़ी सफलता मिली है.