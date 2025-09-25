कौन हैं समीर वानखेड़े? जिन्होंने शाहरुख खान पर ठोका केस, ₹2 करोड़ हर्जाने की मांग की

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकौन हैं समीर वानखेड़े? जिन्होंने शाहरुख खान पर ठोका केस, ₹2 करोड़ हर्जाने की मांग की

Sameer Wankhede News: एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दी गई शिकायत में शाहरुख खान और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का नाम लिया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Sep 2025 05:50 PM (IST)
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. वानखेड़े ने आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी इमेज को लेकर कोर्ट का रूख किया. एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े उस वक्त चर्चा में आए थे, जब साल 2021 में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एक क्रूज जहाज पर पार्टी करते हुए छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था. 

वानखेड़े 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं. समीर वानखेड़े की ओर से दी गई शिकायत में शाहरुख और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का नाम लिया गया है, तथा 'एंटी ड्रग्स बॉडी' का गलत चित्रण करने का दावा किया गया है और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है. वानखेड़े ने इस रकम को वह कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कोर्ट से सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा लगाने की मांग की है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज पर सवाल? 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', जो आर्यन खान की ओर से सह-लिखित और निर्देशित एक व्यंग्यात्मक वेब सीरीज है, यह नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है, इसमें बॉबी देओल और अन्य कलाकार हैं. समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि इस वेब सीरीज की जानबूझकर कल्पना की गई और इसे एक रंगभेदी और पूर्वाग्रही तरीके से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से बनाया गया है. 

साल 2021 में आर्यन खान हुए थे गिरफ्तार

आर्यन खान और छह अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान और समीर वानखेड़े उस दौरान काफी सुर्खियों में रहे थे. आर्यन खान ने 22 दिन जेल में बिताए थे. आर्यन को 31 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

Input By : PTI
Published at : 25 Sep 2025 05:37 PM (IST)
Aryan Khan Sameer Wankhede Shah Rukh Khan MAHARASHTRA NEWS
