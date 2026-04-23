पश्चिम बंगाल चुनाव पर संजय राउत का बड़ा दावा, ममता बनर्जी का जिक्र कर बोले, 'मुझे तो...'

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर कहा कि ये दोनों चुनाव लोकतंत्र, लोगों के अधिकार और संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. गुरुवार (23 अप्रैल) को उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी और केंद्र की उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक तरह की 'गुंडागर्दी', हजारों जवानों में वहां उतारा, मुझे तो लगता है वहां वोटर्स कम और पुलिस ज्यादा हो गए हैं.

चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा- राउत का तंज

संजय राउत ने कहा, "लगभग पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है. चुनाव आयोग के दफ्तर पर मुझे बीजेपी का झंडा दिख रहा है. सब जगह पर कोशिश की गई कि ममता दीदी चुनाव न लड़ें, हार जाएं. लेकिन ये मुमकिन नहीं है. पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस के साथ है."

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इसके आगे उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें कितनी भी कोशिश करें, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तमिनलाडु में स्टालिन जी और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पूरे बहुमत से फिर एक बार सत्ता पर आ रहे हैं."

अमित शाह बंगाल नहीं असम की चिंता करें- संजय राउत

शिवसेना यूबीटी सांसद ने ये भी कहा, "पश्चिम बंगाल में जो चाहे खा सकते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं है. मैंने देखा है. हम जाते रहते हैं. अमित शाह चुनाव आता है तो जाते हैं. पूरा देश कोलकाता में जाता है. मुंबई के लोग भी जाते हैं. लोग वहां बहुत खुश हैं. आप (अमित शाह) अपनी चिंता करिए कि असम में क्या हो रहा है."

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक कितनी वोटिंग?

बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है. वहीं तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहे हैं. दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 62.18 फीसदी और तमिलनाडु में 56.81 फीसदी मतदान हुए हैं.

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