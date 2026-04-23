Baramati By Election 2026: बारामती उपचुनाव में वोटिंग का बदला ट्रेंड, राहुरी विधानसभा में भी बदले हालात, पढ़ें लेटेस्ट आंकड़े
Maharashtra के बारामती और राहुरी एवं गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने वोटिंग पर्सेंटेंज की जानकारी साझा की है.
- बारामती, राहुरी और उमरेठ विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है.
- सुबह 11 बजे तक बारामती में 20.55%, राहुरी में 25.65% मतदान हुआ.
- बारामती में सुनेत्रा पवार, राहुरी में अक्षय कर्डिले उम्मीदवार हैं.
- महाराष्ट्र की ये सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई हैं.
महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. इसके साथ ही गुजरात स्थित उमरेठ विधानसभा सीट पर भी बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है. भारत निर्वाचन आयोग ने तीनों सीटों पर मतदान प्रतिशत की जानकारी साझा की है.
महाराष्ट्र स्थित बारामती सीट पर 11 बजे तक 20.55 फीसदी, गुजरात की राहुरी में 25.65% और राहुरी में 18.22 फीसदी मतदान हुआ. इससे पहले बारामती में 9 बजे तक 8.01% में फीसदी वोटिंग हुई. वहीं राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6.39% मतदान हुआ. इसके साथ गुजरात की उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में 10 फीसदी मतदान हुआ.
बारामती उपचुनाव में मतदान के बीच सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ का बड़ा बयान, 'हमें उम्मीद है कि...'
बारामती, राहुरी और उमरेठ में कौन-कौन है उम्मीदवार!
बारामती सीट से महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और राहुरी विधानसभा सीट से अक्षय उम्मीदवार हैं. राहुरी सीट पर एनसीपी (शरद पवार) से गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी से संतोष चाळके उम्मीदवार हैं.
उमरेठ में बीजेपी से हर्षभाई गोविंद भाई परमार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भृगुराजसिंह प्रतापसिंह चौहान कैंडिडेट हैं.
महाराष्ट्र में क्या हैं समीकरण?
उपचुनाव 28 जनवरी को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के कारण कराया जा रहा है. इस सीट पर सुनेत्रा पवार समेत कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 3.84 लाख है.
Maharashtra News: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक
राहुरी सीट पिछले वर्ष अक्टूबर में भाजपा विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद रिक्त हुई थी. अक्षय उनके पुत्र हैं. महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास 235 सीटें हैं जिनमें भाजपा की 132, शिवसेना की 57, एनसीपी की 41 और सहयोगी दलों की पांच सीटें हैं. वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी के पास 50 सीटें हैं, जिनमें शिवसेना (उबाठा) के पास 20, कांग्रेस के पास 16, एनसीपी (शप) के पास 10 और अन्य की चार सीटें हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL