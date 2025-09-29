Video: बदतमीजी की सारी हदें पार! Omni के ड्राइवर ने दो लोगों को कुचला, खुद भी मरते-मरते बचा
Satara Viral Video: महाराष्ट्र के सतारा में एक मारुति ओमनी चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ. ड्राइवर ने बस से टकराने से बचते-बचते बाइक सवार को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार घायल हुआ. देखें वीडियो.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक खतरनाक हादसा होते-होते टल गया. यहां एक मारुति ओमनी कार के ड्राइवर ने इतनी लापरवाही और बदतमीजी से गाड़ी चलाई कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ओमनी कार लगातार जिग जैग तरीके से सड़क पर दौड़ रही थी.
कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर
कुछ ही पल में कार ने सामने से आ रही बस को टक्कर लगने ही वाली थी लेकिन चालक ने किसी तरह से कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया. लेकिन इसके बाद उसने संतुलन खो दिया और सड़क किनारे चल रहे मोटरसाइकिल सवार से टकरा गया. बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और घायल हो गया.
Satara, Maharashtra 🚨⚠️— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 28, 2025
Zig-zagging Maruti Omni narrowly missed a head-on with a bus, rammed into a motorcycle, and a pedestrian had a close escape. pic.twitter.com/0loezcKgl6
स्थानीय लोगों का कहना है कि ओमनी कार का चालक पूरी तरह लापरवाह था और शायद नशे में भी हो सकता है. उसकी हरकतों से साफ दिख रहा था कि उसे अपनी या दूसरों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. एक ही पल में उसने दो लोगों को कुचल दिया और खुद भी मरते-मरते बचा.
हादसे के बाद मचा हड़कंप
हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. घायल बाइक सवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भागने की कोशिश करता रहा. बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL