महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से सियासी खलबली मच गई है. अब महाराष्ट्र AIMIM नेता वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें खरी-खरी सुनाई है. दरअसल, नितेश राणे ने ओवैसी और AIMIM को 'आतंकी' करार दिया, जिसके बाद वारिस पठान ने सवाल किया कि ऐसा कहने वाले वो होते कौन हैं?

वारिस पठान ने नितेश राणे पर नाराजगी जताते हुए कहा, "ये होते कौन हैं बोलने वाले? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारी गुहार है, उसे इसी वक्त मंत्री पद से हटा दिया जाए. यह शख्स मंत्री पद के लायक नहीं है. जो पांच बार के सांसद को, उनकी पार्टी को लेकर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है. मैं बोलूं तुम कौन हो?"

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Mumbai, Maharashtra: On Minister Nitesh Rane's remarks against AIMIM party, AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, "Who are they to make such statements? And we appeal to the Chief Minister of Maharashtra to remove him immediately....'' pic.twitter.com/hwRk6dPZpW — IANS (@ians_india) May 10, 2026

'नितेश राणे को तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए'- वारिस पठान

वहीं, वारिस पठान ने नितेश राणे पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, "अपनी शाखाओं पर बैन लगाओ न पहले, जो आए दिन नफरत फैला रहे हैं और दंगे भड़का रहे हैं. अरे ये सब बकवास बातें करना बंद करो. मेरी अभी भी यही मांग है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कड़क कार्रवाई कर के इनको मंत्री पद से भी निकाल देना चाहिए."

नितेश राणे ने क्या कहा था?

दरअसल, मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा था कि असदद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने दावा किया था कि AIMIM एक आतंकी संगठन है और इसे PFI की ही तरह बैन किया जाना चाहिए. नितेश राणे ने यह सवाल भी किया था कि चुनकर आने के बाद से ओवैसी ने अब तक जनहित में क्या काम किया है? वो केवल 'जिहाद' का काम करते हैं. उनके मैनिफेस्टो में भी ऐसा ही लिखा है. नितेश राणे के इस बयान के बाद से AIMIM नेताओं ने जमकर नाराजगी जताई है.

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