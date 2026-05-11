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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये होते कौन हैं बोलने वाले? मंत्री पद से इसी वक्त हटाया जाए', नितेश राणे पर जमकर बरसे AIMIM नेता वारिस पठान

'ये होते कौन हैं बोलने वाले? मंत्री पद से इसी वक्त हटाया जाए', नितेश राणे पर जमकर बरसे AIMIM नेता वारिस पठान

Waris Pathan on Nitesh Rane: वारिस पठान ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि नितेश राणे को तुरंत मंत्री पद से हटाएं क्योंकि वह मंत्री बनने लायक नहीं हैं. हमेशा विवादित बयान देते हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 07:11 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से सियासी खलबली मच गई है. अब महाराष्ट्र AIMIM नेता वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें खरी-खरी सुनाई है. दरअसल, नितेश राणे ने ओवैसी और AIMIM को 'आतंकी' करार दिया, जिसके बाद वारिस पठान ने सवाल किया कि ऐसा कहने वाले वो होते कौन हैं?

वारिस पठान ने नितेश राणे पर नाराजगी जताते हुए कहा, "ये होते कौन हैं बोलने वाले? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारी गुहार है, उसे इसी वक्त मंत्री पद से हटा दिया जाए. यह शख्स मंत्री पद के लायक नहीं है. जो पांच बार के सांसद को, उनकी पार्टी को लेकर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है. मैं बोलूं तुम कौन हो?"

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस ने सत्ता की मलाई खाने के लिए DMK से...' संजय निरुपम ने बोला हमला

'नितेश राणे को तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए'- वारिस पठान

वहीं, वारिस पठान ने नितेश राणे पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, "अपनी शाखाओं पर बैन लगाओ न पहले, जो आए दिन नफरत फैला रहे हैं और दंगे भड़का रहे हैं. अरे ये सब बकवास बातें करना बंद करो. मेरी अभी भी यही मांग है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कड़क कार्रवाई कर के इनको मंत्री पद से भी निकाल देना चाहिए."

नितेश राणे ने क्या कहा था?

दरअसल, मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा था कि असदद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने दावा किया था कि AIMIM एक आतंकी संगठन है और इसे PFI की ही तरह बैन किया जाना चाहिए. नितेश राणे ने यह सवाल भी किया था कि चुनकर आने के बाद से ओवैसी ने अब तक जनहित में क्या काम किया है? वो केवल 'जिहाद' का काम करते हैं. उनके मैनिफेस्टो में भी ऐसा ही लिखा है. नितेश राणे के इस बयान के बाद से AIMIM नेताओं ने जमकर नाराजगी जताई है.

यह भी पढ़ें: 'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 11 May 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi देवेंद्र फडणवीस Nitesh Rane Waris Pathan AIMIM MAHARASHTRA NEWS
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