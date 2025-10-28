हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'फर्जी वोटर लिस्ट नहीं रुकी तो चुनाव नहीं होने देंगे', वोट चोरी का दावा करते हुए उद्धव गुट ने दी चेतावनी

'फर्जी वोटर लिस्ट नहीं रुकी तो चुनाव नहीं होने देंगे', वोट चोरी का दावा करते हुए उद्धव गुट ने दी चेतावनी

Maharashtra News आनंद दुबे ने मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे. दुबे आदित्य ठाकरे की सभा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में वोटर लिस्ट गड़बड़ी का जिन्न गायब होने का नाम नहीं ले रहा. शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के वर्ली में फर्जी वोट खुलासे के बाद मामला और बढ़ गया है. पार्टी नेता आनंद दुबे ने इसे वोट चोरी की बात दोहराते हुए कहा कि बीते कुछ महीनों से देश भर में वोर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ मुहिम चल रही है.

आनंद दुबे ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उजागर किया था और अब आदित्य ठाकरे ने वर्ली में ठोस सबूत पेश किए हैं.

आनंद दुबे ने मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे. दुबे आदित्य ठाकरे की सभा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

1 नवंबर को मुंबई में बड़ी रैली

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से देश भर में वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है. कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने इसे उजागर किया था और आज आदित्य ठाकरे ने वर्ली के इस डोम में दिखाया, एक घर में 50 से ज़्यादा लोग वोटर कैसे हो सकते हैं? कैसे एक पते पर 500 लोग वोटर हो सकते हैं? इन सबका मतलब है कि वोट में गड़बड़ियां हुई हैं.

आदित्य ठाकरे का कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये गड़बड़ियां और बढ़ेंगी. 1 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली है, जिसमें हम जनता की आवाज़ को उठाएंगे. जब तक मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी हम चुनाव नहीं होने देंगे इसलिए आज यहां ये सभा थी.

आदित्य ठाकरे ने 19 हजार फर्जी वोटर का किया दावा

बता दें कि शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को वर्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां गिनायीं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है. उन्होंने के प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे. उन्होंने आगामी बीएमसी चुनावों में सावधानी को लेकर चेताया है.

महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट और वोटरों को लेकर सियासत तेज है, जिसमे मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी मुखर है. एक नवम्बर को होने वाली रैली में इसमें और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Anand Dubey SHiv Sena UBT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget