महाराष्ट्र की राजनीति में वोटर लिस्ट गड़बड़ी का जिन्न गायब होने का नाम नहीं ले रहा. शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के वर्ली में फर्जी वोट खुलासे के बाद मामला और बढ़ गया है. पार्टी नेता आनंद दुबे ने इसे वोट चोरी की बात दोहराते हुए कहा कि बीते कुछ महीनों से देश भर में वोर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ मुहिम चल रही है.

आनंद दुबे ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उजागर किया था और अब आदित्य ठाकरे ने वर्ली में ठोस सबूत पेश किए हैं.

आनंद दुबे ने मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे. दुबे आदित्य ठाकरे की सभा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

1 नवंबर को मुंबई में बड़ी रैली

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से देश भर में वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है. कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने इसे उजागर किया था और आज आदित्य ठाकरे ने वर्ली के इस डोम में दिखाया, एक घर में 50 से ज़्यादा लोग वोटर कैसे हो सकते हैं? कैसे एक पते पर 500 लोग वोटर हो सकते हैं? इन सबका मतलब है कि वोट में गड़बड़ियां हुई हैं.

आदित्य ठाकरे का कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये गड़बड़ियां और बढ़ेंगी. 1 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली है, जिसमें हम जनता की आवाज़ को उठाएंगे. जब तक मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी हम चुनाव नहीं होने देंगे इसलिए आज यहां ये सभा थी.

आदित्य ठाकरे ने 19 हजार फर्जी वोटर का किया दावा

बता दें कि शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को वर्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां गिनायीं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है. उन्होंने के प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे. उन्होंने आगामी बीएमसी चुनावों में सावधानी को लेकर चेताया है.

महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट और वोटरों को लेकर सियासत तेज है, जिसमे मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी मुखर है. एक नवम्बर को होने वाली रैली में इसमें और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.