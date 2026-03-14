एक पड़ोसी के पास बिल्ली-दूसरे के पास तोता, फिर क्या हो गया लोचा! हुआ जबरदस्त एक्शन ड्रामा

Pune News: बिल्ली और तोते का झगड़ा हम कई बार सुनते हैं. लेकिन पुणे में यह झगड़ा सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया. शहर के ताडीवाला रोड इलाके में बिल्ली और तोते के कारण दो पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यह तूफानी मारपीट में बदल गया. इस मामले में बिल्ली के मालिक दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह अपने परिवार के साथ ताडीवाला रोड इलाके में रहते हैं. उन्होंने अपने घर में एक तोता पाला है और उसका पिंजरा घर के सामने रखा जाता है. पड़ोसी दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी ने एक बिल्ली पाली है, जो इलाके में खुलेआम घूमती रहती थी और अक्सर तोते के पिंजरे के पास जाकर उसका ध्यान भटकाती.

बिल्ली का शरारती अंदाज और पड़ोसियों का गुस्सा

इससे पहले भी कई बार बिल्ली ने तोते के पिंजरे को धक्का दिया था. सिंह ने कई बार पड़ोसी से बिल्ली पर ध्यान देने का अनुरोध किया, लेकिन बिल्ली को शायद पड़ोसियों की बातें सुनाई नहीं देती. घटना के दिन भी वही हुआ – बिल्ली ने तोते का पिंजरा गिरा दिया और पड़ोसियों का विवाद एकदम सुपरहिट एक्शन फिल्म जैसा शुरू हो गया.

दो परिवारों की ‘एक्टिंग क्लास’, सड़क पर मारपीट

शुरुआत में बस थोड़ी-सी बहस हुई, लेकिन फिर दोनों परिवारों के सदस्य भी शामिल हो गए. देखते ही देखते मामला सड़क पर आ गया. लोग गाली-गलौज करने लगे, धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. इस मज़ेदार लेकिन दर्दनाक दृश्य में अभिषेक सिंह भी घायल हो गए.

बिल्ली और तोता बने स्टार

इस पूरे ‘एविक्शन ड्रामा’ के बाद अभिषेक सिंह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ध्यान देते हुए दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. अब पूरा ताडीवाला रोड इलाके में चर्चा है कि कैसे एक बिल्ली और तोते की शरारत ने पड़ोसियों को एक्शन मूवी के सीन में बदल दिया.

पुणे शहर में मामूली कारणों से विवाद बढ़ने और मारपीट जैसी घटनाओं की चिंता बढ़ रही है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर मज़े भी ले रहे हैं.