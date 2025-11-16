हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनेवल डॉक पर आतंकी हमले की धमकी, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया नशे में कॉल करने वाला जहांगीर

नेवल डॉक पर आतंकी हमले की धमकी, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया नशे में कॉल करने वाला जहांगीर

Mumbai News: पुलिस के मुताबिक, जहांगीर शेख नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया. उसने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से बात कर रहा है,उसे किसी और ने ऐसा करने को बोला है.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Nov 2025 02:27 PM (IST)
मुंबई के नेवल डॉक पर रविवार को आतंकवादी हमले की धमकी भरा कॉल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आंध्र प्रदेश का बताया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हैं.

पुलिस के मुताबिक, जहांगीर शेख नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया. उसने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से बात कर रहा है और उसे किसी दूसरे आदमी ने नेवल डॉक पर होने वाले आतंकवादी हमले के बारे में बताकर सतर्क रहने को कहा था. जैसे ही फोन आया, पुलिस ने बिना देर किए प्रोटोकॉल के हिसाब से जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पुलिस को नहीं मिली है.

जहांगीर से पूछताछ शुरू 

इसी बीच मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले जहांगीर शेख को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह फोन करते समय शराब के नशे में था. संभव है कि उसने नशे में बिना सोचे-समझे इतनी बड़ी बात बोल दी हो, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है ताकि पक्का हो सके कि यह सिर्फ नशे में की गई हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी बात छिपी है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां अलर्ट 

दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जहांगीर शेख नामक व्यक्ति ने किसके कहने पर कॉल किया था.

अभी एजेंसियों को कोई मुख्य साजिशकर्ता का इनपुट नहीं मिला है, लेकिन मुंबई से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक खंगालने में जुटी हैं. 

Published at : 16 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Terror Threat MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
