मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना

मालेगाव में टीपू सुल्तान के फोटो को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. मालेगांव महानगर पालिका की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में लगाए गए टीपू सुल्तान के फोटो पर विवाद खड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि यह फोटो और उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों ने इस मामले का संज्ञान लिया और महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया. शान-ए-हिंद निहाल अहमद समाजवादी पार्टी की नेता हैं.

नगरसेवकों ने तत्काल फोटो हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक फोटो नहीं हटाया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. साथ ही यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो यह विरोध आंदोलन का रूप ले सकता है.

वहीं दूसरी ओर, डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे देश के कई नेताओं ने भी स्वीकार किया है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा गजट में उनकी जयंती मनाने का उल्लेख भी किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विरोध करने वाले कौन हैं और किस आधार पर विरोध कर रहे हैं.