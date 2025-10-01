महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नवरात्रि पर्व पर गरबा महोत्सव के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की गई. मीरा रोड पूर्व के काशीगांव इलाके में मंगलवार (30 सितंबर) की रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. प्रसिद्ध जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी सोसाइटी में सार्वजनिक गरबा महोत्सव के दौरान एक व्यक्ति पर अंडा फेंकने का आरोप लगा, जिसके बाद नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया.

घटना रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच हुई बताई जा रही है. आरोप है कि एस्टेला बिल्डिंग निवासी मोहसिन खान नाम के व्यक्ति ने पहले तो डेसिबल लेवल चेक करने के बहाने गरबा स्थल पर पहुंचकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की. इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत भी की थी और कार्यक्रम बंद कराने की अपील की थी. बाद में आरोप ने 16वीं मंजिल से महोत्सव में अंडा फेंका, जिससे माहौल बिगड़ गया.

भारी संख्या में थाने पहुंचे बौखलाए नागरिक

जब दो महिला पुलिसकर्मियों के पास टूटा हुआ अंडा मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में नागरिक सीधे काशीगांव पुलिस स्टेशन पहुंच गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोहसिन खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

FIR के बाद जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 300 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सोसाइटी परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.