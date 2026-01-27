हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे महानगरपालिका में किसे समर्थन देगी AIMIM? पार्षद सहर शेख ने दिया ऐसा जवाब

ठाणे महानगरपालिका में किसे समर्थन देगी AIMIM? पार्षद सहर शेख ने दिया ऐसा जवाब

Thane Mayor Election: महाराष्ट्र की सभी 29 महानगपालिका के लिए 22 जनवरी को आरक्षण तय किया गया. अभी तक किसी भी महानगरपालिका में मेयर नहीं चुना गया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में अब महानगरपालिका के मेयर के चुनावों का इंतजार है. नतीजे आ चुके हैं लेकिन अभी तक किसी महानगरपालिका में मेयर नहीं चुना गया है. राजनीतिक दल आंकड़ें जुटा रहे हैं और जहां आंकड़ें स्पष्ट हैं, वहां किसकी कितनी भागीदारी होगी, इस पर बातचीत चल रही है. ठाणे महानगरपालिका पर भी सबकी नजरें हैं. यहां कुल 131 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 66 है. शिवसेना ने यहां 75 सीटें जीती हैं. वहीं बीजेपी के पास 28 पार्षद हैं. असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी ने यहां चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की.

किसे समर्थन देगी AIMIM?

इस बीच ठाणे से AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख से जब सवाल किया गया कि यहां उनकी पार्टी किसका समर्थन करेगी, इस पर उन्होंने कहा, "वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, आपको जल्द पता चल जाएगा."

अभी आगे बहुत काम करना है- सहर शेख

जीत के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचीं सहर शेख ने कहा, "आज हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है. खुशी है. अभी आगे बहुत काम करना है. हमारी पार्टी AIMIM के जो भी कैंडिडेट जीते हैं, सभी ने मिलकर रजिस्ट्रेशन कराया है."

'हरे रंग' वाले बयान पर भी की टिप्पणी

'हरे रंग' वाले बयान पर एक बार फिर उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी का रंग ही हरा है. अगर भगवा होता तो भगवा बोला जाता. मैंने पहले ही मीडिया में इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है. जो समझदार लोग हैं, उन्होंने समझ लिया है. कई लोगों ने मेरे हक में बात की है. जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हों, कई दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं. मेरा जो मुंब्रा को लेकर विजन है वो काफी लोगों तक पहुंच गया है. मैं उनका धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इसके असली मतलब को समझा."

ठाणे में किसके पास कितनी सीटें?

बीजेपी- 28
शिवसेना- 75
एनसीपी- 9
शिवसेना (यूबीटी)- 1
एनसीपी (SP)- 12
AIMIM- 5
अन्य- 1

बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को महाराष्ट्र में महानगरपालिका के चुनाव हुए. 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा हुई. इसके बाद 22 जनवरी को लॉटरी के जरिए मेयर पद के लिए आरक्षण तय हुआ. मेयर कौन बनेगा इसकी तस्वीर फरवरी के पहले हफ्त में साफ हो सकती है.

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. 
Published at : 27 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Thane AIMIM Sahar Shaikh
