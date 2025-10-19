मुंबई से सटे ठाणे में बड़ा हादसा, चॉल का छज्जा गिरने से दो लोग घायल, सील किए गए 6 फ्लैट

महाराष्ट्र के ठाणे में दिवाली से एक दिन पूर्व 19 अक्टूबर को बड़ा हादसा हो गया है, ठाणे शहर में स्थित एक चॉल के छज्जे का कुछ हिस्सा गिर गया. इस घटना में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया है. नगर निगम के अधिकारियों ने इस घटना के बारे में रविवार को जानकारी दी है.

घटना के बाबत ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना शनिवार रात करीब नौ बजे कलवा इलाके के विटावा में स्थित 25-30 साल पुराने धर्म निवास चॉल में हुई. उन्होंने बताया कि छज्जे का कुछ हिस्सा गिरने से दो लोग पहली मंजिल से नीचे गिर गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए कलवा के एक अस्पताल ले जाया गया.

खतरनाक इमारतों की सूची में नहीं थी शामिल

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि चॉल में 20 फ्लैट हैं, जिनमें 45 से 50 लोग रहते हैं और यह इमारत खतरनाक इमारतों की सूची में शामिल नहीं थी. उन्होंने यह भी बताया है कि घटना के बाद आपातकालीन टीम घटनास्थल पर पहुंचीं.

खतरनाक स्थिति के चलते छह फ्लैट कराए गए सील

उन्होंने बताया कि शेष संरचना की खतरनाक स्थिति को देखते हुए छह फ्लैट को खाली कराकर सील कर दिया गया और उसकी बिजली आपूर्ति काट दी गई. अधिकारी ने बताया कि निवासियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह रहने के लिए कहा गया है. टीएमसी का निर्माण विभाग विस्तृत कार्रवाई करेगा.

आपको बता दें कि, इससे पहले 8 सितंबर को ठाणे में एक इमारत का ढह गया था, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रही एक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. जबकि इस दुर्घटना में मृतका की बहू घायल हो गई थी.

