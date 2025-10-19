हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई से सटे ठाणे में बड़ा हादसा, चॉल का छज्जा गिरने से दो लोग घायल, सील किए गए 6 फ्लैट

मुंबई से सटे ठाणे में बड़ा हादसा, चॉल का छज्जा गिरने से दो लोग घायल, सील किए गए 6 फ्लैट

Maharashtra News: ठाणे में एक चॉल का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, इस दुर्घटना में दो घायल हुए हैं. मौके पर पहुंची बचाव टीम ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. साथ ही 6 फ्लैट सील कराए गए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 19 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे में दिवाली से एक दिन पूर्व 19 अक्टूबर को बड़ा हादसा हो गया है, ठाणे शहर में स्थित एक चॉल के छज्जे का कुछ हिस्सा गिर गया. इस घटना में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया है. नगर निगम के अधिकारियों ने इस घटना के बारे में रविवार को जानकारी दी है.

घटना के बाबत ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना शनिवार रात करीब नौ बजे कलवा इलाके के विटावा में स्थित 25-30 साल पुराने धर्म निवास चॉल में हुई. उन्होंने बताया कि छज्जे का कुछ हिस्सा गिरने से दो लोग पहली मंजिल से नीचे गिर गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए कलवा के एक अस्पताल ले जाया गया.

खतरनाक इमारतों की सूची में नहीं थी शामिल

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि चॉल में 20 फ्लैट हैं, जिनमें 45 से 50 लोग रहते हैं और यह इमारत खतरनाक इमारतों की सूची में शामिल नहीं थी. उन्होंने यह भी बताया है कि घटना के बाद आपातकालीन टीम घटनास्थल पर पहुंचीं.

खतरनाक स्थिति के चलते छह फ्लैट कराए गए सील

उन्होंने बताया कि शेष संरचना की खतरनाक स्थिति को देखते हुए छह फ्लैट को खाली कराकर सील कर दिया गया और उसकी बिजली आपूर्ति काट दी गई. अधिकारी ने बताया कि निवासियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह रहने के लिए कहा गया है. टीएमसी का निर्माण विभाग विस्तृत कार्रवाई करेगा.

आपको बता दें कि, इससे पहले 8 सितंबर को ठाणे में एक इमारत का ढह गया था, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रही एक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. जबकि इस दुर्घटना में मृतका की बहू घायल हो गई थी.

ये भी पढ़ें: नासिक में बड़ा हादसा, छठ के लिए घर जा रहे तीन यवक ट्रेन से गिरे, दो की मौत, एक गंभीर

Published at : 19 Oct 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
Advertisement

वीडियोज

'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget