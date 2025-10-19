हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक में बड़ा हादसा, छठ के लिए घर जा रहे तीन यवक ट्रेन से गिरे, दो की मौत, एक गंभीर

नासिक में बड़ा हादसा, छठ के लिए घर जा रहे तीन यवक ट्रेन से गिरे, दो की मौत, एक गंभीर

Maharashtra News: नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर लौट रहे 3 यात्री ट्रेन से गिर गए. हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 19 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास शनिवार (18 अक्टूबर) देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. छठ पूजा के लिए घर जा रहे तीन यात्री ट्रेन से नीचे गिर गए. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायल शख्स को तुरंत एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. 

ट्रेन छूटने के बाद हुई घटना

शनिवार रात ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल (बिहार) के लिए नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर रुके बिना ही आगे बढ़ गई. इसके बाद ओढ़ा रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक आकाश ने नासिक रोड रेलवे विभाग से संपर्क कर बताया कि ट्रेन छूटने के कुछ देर बाद जेल रोड हनुमान मंदिर के पास ढिकले नगर इलाके में तीन युवक ट्रेन के नीचे गिर गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया

घटना की सूचना मिलने पर नासिक रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक माली, पुलिस कांस्टेबल भोले और एक टीम घटनास्थल पर पहुंची. भुसावल की ओर जाने वाले ट्रैक पर किमी 190/1 और 190/3 के बीच 30 से 35 वर्ष की आयु के दो युवक मृत पाए गए. एक युवक गंभीर रूप से घायल पाया गया.

गंभीर हालत में युवक को तुरंत एम्बुलेंस से जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यात्रियों की पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. छठ के चलते उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ होती है. इसलिए प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन से गिरने के बाद यह दुर्घटना हुई.

पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की

फिलहाल जीआरपी और नासिक रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 19 Oct 2025 10:46 AM (IST)
Tags :
Chhath Puja Train Accident MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS Nashik Railway Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget