नासिक में बड़ा हादसा, छठ के लिए घर जा रहे तीन यवक ट्रेन से गिरे, दो की मौत, एक गंभीर

महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास शनिवार (18 अक्टूबर) देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. छठ पूजा के लिए घर जा रहे तीन यात्री ट्रेन से नीचे गिर गए. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायल शख्स को तुरंत एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

ट्रेन छूटने के बाद हुई घटना

शनिवार रात ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल (बिहार) के लिए नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर रुके बिना ही आगे बढ़ गई. इसके बाद ओढ़ा रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक आकाश ने नासिक रोड रेलवे विभाग से संपर्क कर बताया कि ट्रेन छूटने के कुछ देर बाद जेल रोड हनुमान मंदिर के पास ढिकले नगर इलाके में तीन युवक ट्रेन के नीचे गिर गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया

घटना की सूचना मिलने पर नासिक रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक माली, पुलिस कांस्टेबल भोले और एक टीम घटनास्थल पर पहुंची. भुसावल की ओर जाने वाले ट्रैक पर किमी 190/1 और 190/3 के बीच 30 से 35 वर्ष की आयु के दो युवक मृत पाए गए. एक युवक गंभीर रूप से घायल पाया गया.

गंभीर हालत में युवक को तुरंत एम्बुलेंस से जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यात्रियों की पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. छठ के चलते उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ होती है. इसलिए प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन से गिरने के बाद यह दुर्घटना हुई.

पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की

फिलहाल जीआरपी और नासिक रोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.