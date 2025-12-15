हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, पूर्व पार्षद तेजस्वी घोसालकर BJP में शामिल

BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, पूर्व पार्षद तेजस्वी घोसालकर BJP में शामिल

BMC Election News: बीजेपी में शामिल होने के बाद तेजस्वी घोसालकर ने कहा कि उन्होंने शिवसेना (UBT) में लगन से काम किया था और अब वह अपनी नयी पार्टी में और भी अधिक मेहनत करेंगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 15 Dec 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनावों से पहले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की पूर्व पार्षद तेजस्वी घोसालकर सोमवार (15 दिसंबर) को बीजेपी में शामिल हो गईं. तेजस्वी घोसालकर ने उत्तरी मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना (यूबीटी) की महिला शाखा की प्रमुख के रूप में कार्य किया था और वह पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की पुत्रवधू हैं. उनके पति अभिषेक घोसालकर की 2024 की शुरुआत में फेसबुक लाइव के दौरान स्थानीय निवासी मॉरिस नोरोन्हा ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अभिषेक बीएमसी के पूर्व पार्षद भी थे. वह भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख अमीत साटम और पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रवीण दरेकर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गईं. बाद में, तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने शिवसेना (उबाठा) में लगन से काम किया था और अब वह अपनी नयी पार्टी में और भी अधिक मेहनत करेंगी.

'मेरे पति की हत्या की CBI जांच धीमी गति से हो रही'

उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मैं उसे स्वीकार करूंगी.’’तेजस्वी ने अपने पति की हत्या के मामले में जांच के धीमी गति से होने पर भी निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पति की हत्या के मामले में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की जांच धीमी गति से हो रही है. मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी.’’

घोसालकर ने उद्धव ठाकरे गुट से क्यों दिया इस्तीफा?

पिछले साल सितंबर में मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस जांच में कुछ कमियों और खामियों को रेखांकित करते हुए हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. तेजस्वी घोसालकर 2017 से 2022 तक (तत्कालीन अविभाजित) शिवसेना की पार्षद थीं. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया.

पिछले साल राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान उनके और उनके ससुर के बीच मतभेद सामने आए, क्योंकि दोनों दहिसर से चुनाव लड़ना चाहते थे. विनोद घोसालकर ने अंततः शिवसेना (UBT) के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की मनीषा चौधरी से हार गए. सुप्रीम कोर्ट  के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक संपन्न होने हैं.

Published at : 15 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray BMC Elections Maharashtra News BJP Tejasvi Ghosalkar
