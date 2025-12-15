हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? शिवसेना के मंत्री बोले, 'भविष्य में...'

एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? शिवसेना के मंत्री बोले, 'भविष्य में...'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास अब कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, वे लोगों से नहीं मिलते और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 15 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने सोमवार (15 दिसंबर) को कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव हार जाएगी, क्योंकि पार्टी के पास अब कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है और जनता से उसका कोई जुड़ाव नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मुंबई शिवसेना UBT के लिए अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है.

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य शिरसाट ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि सत्तारूढ़ महायुति में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए टिकटों की मांग अधिक है और असंतुष्ट नेताओं के ‘‘पाला बदलने’’ की आशंका है. शिरसाट ने दावा किया, ‘‘उद्धव ठाकरे हर किसी से अहंकार से पेश आते हैं.'' 

उद्धव ठाकरे को अपने उम्मीदवार खुद ढूंढने होंगे- शिरसाट

उन्होंने आगे कहा, ''शिवसेना (यूबीटी) बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव हार जाएगी. उनके पास अब कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं बचा है, वे लोगों से नहीं मिलते और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हैं. पिछले चुनावों में चुने गए लगभग 55-57 पार्षद हमारे साथ हैं. अब उन्हें अपने उम्मीदवार खुद ढूंढने होंगे.’’

'मुंबई शिवसेना UBT के लिए अस्तित्व की आखिरी लड़ाई'

सामाजिक न्याय मंत्री ने ये भी कहा, ‘‘मुंबई शिवसेना (यूबीटी) के लिए अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि चुनाव के बाद पार्टी किस दिशा में जाएगी. ठाकरे ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के नेता का पद हासिल करने को अधिक प्राथमिकता दी.’’

शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं?

बहुजन विकास आघाडी के नेता प्रकाश आंबेडकर के इस दावे के बारे में बात करते हुए कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शिरसाट ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर फिलहाल चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में इन मुद्दों पर कोई भी फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महायुति द्वारा लिया जाएगा.’’

Published at : 15 Dec 2025 04:08 PM (IST)
