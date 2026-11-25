महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सूखे से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त तालुकों के किसानों ने राशन की मांग की तो उन्हें 5 किलो अनाज देने का निर्णय लिया गया है. राज्य में फसल और जल भंडारण की स्थिति को लेकर चर्चा हुई.

मंत्री ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों ने मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया है. जयकुमार गोरे ने सोलापुर में चारा छावनी शुरू करने की मांग की है. चारा आपूर्ति के लिए दरों को मंजूरी दी गई है. गोचर भूमि पर गौशालाएं चलाने के प्रस्ताव सामने आने पर जमीन लीज पर देने पर विचार किया गया है. यदि ग्राम पंचायत की ओर से गोचर भूमि पर तालाब बनाने का प्रस्ताव भेजा जाता है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा.

चंद्रशेखर बावनकुले ने नितिन गडकरी का क्यों जताया आभार?

चंद्रशेखर बावनकुले ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने एक समझौता करने का सुझाव दिया है. बिहार में इस तरह का प्रयोग किया गया है. राज्य में बनने वाली सड़कों के निर्माण के लिए मिट्टी और मुरु की आवश्यकता होगी. जल संरक्षण तालाबों का गहरीकरण करने के बाद निकलने वाली गाद और मिट्टी को सड़क परिवहन मंत्रालय अपने साथ ले जाएगा. इस संबंध में नागपुर अधिवेशन में समझौता किया जाएगा. बड़े तालाबों से गाद निकालने में इससे मदद मिलेगी.

तालाबों से निकाली गई गाद किसानों को दी जाएगी-बावनकुले

उन्होंने कहा, ''राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जितने भी पुल बनाए जाएंगे, उन्हें पुल-सह-बांध (Bridge-cum-Barrage) की तर्ज पर बनाया जाएगा. इससे बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण हो सकेगा. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी पुल-सह-बांध का निर्माण किया जाएगा. इससे नदियों में पानी बना रहेगा. 30 जून तक ग्राम पंचायत के तालाबों से गाद निकालने की दर तय की गई है. निकाली गई गाद किसानों को दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे अपने खेतों में कर सकेंगे.

फार्मर आईडी तैयार करने के लिए एसओपी बनाई गई- बावनकुले

बावनकुले ने कहा कि 1 करोड़ किसानों के खातों में 5,000 रुपये की सहायता राशि पहुंचाई गई है. फार्मर आईडी तैयार करने के लिए एक एसओपी बनाई गई है. वनपट्टाधारकों की मांग को मान लिया गया है. दिवटी तालुका में किसान जमीन पर खेती कर रहे हैं. उन्हें भी सहायता देने का निर्णय लिया गया है. आज कैबिनेट में जलापूर्ति को लेकर चर्चा हुई. जिन नल जलापूर्ति योजनाओं के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें निधि देने का निर्णय लिया गया है.

'नागपुर में प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए जमीन देने का निर्णय'

चंद्रशेखर बावनकुले कैबिनेट के फैसले को लेकर आगे बताते हुए कहा, ''नागपुर में प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए बिना किसी शुल्क के जमीन देने का निर्णय लिया गया है. स्टाम्प शुल्क अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है. एमएलआरसी कोर्ट की तर्ज पर किसी भी मामले में केवल तीन बार सुनवाई होनी चाहिए और छह महीने के भीतर मामले का निपटारा किया जाना चाहिए. 5 लाख रुपये से अधिक के मामलों में तहसीलदार से लेकर मंत्री कार्यालय तक कई प्रकरण लंबित हैं. इन मामलों को भी छह महीने के भीतर निपटाने पर विचार किया जा रहा है.

मंत्री बावनकुले ने ये भी कहा कि हम कई महत्वपूर्ण सुधार लेकर आ रहे हैं. लोगों को सालों-साल सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. लोक अदालत के माध्यम से भी मामलों का निपटारा करने पर विचार किया जा रहा है. इससे संबंधित कानून आगामी अधिवेशन में लाया जाएगा.

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