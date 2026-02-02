हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP के विलय की अटकलों पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान, 'अजित दादा के नेतृत्व में हमने NDA...'

NCP के विलय की अटकलों पर सुनील तटकरे का बड़ा बयान, 'अजित दादा के नेतृत्व में हमने NDA...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड में मीडिया से बातचीत में एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस पार्टी में विलय करेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Updated at : 02 Feb 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने सोमवार (02 फरवरी) को कहा कि दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी ने सामूहिक रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था और वह वहीं रहेगी. वहीं, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बात करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे इससे सहमत हैं.

महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड में पत्रकारों से बात करते हुए तटकरे ने कहा, ''यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस पार्टी में विलय करेगी.'' वह महाराष्ट्र की नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के साथ कराड में राज्य के पहले मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे. 

सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को ली डिप्टी सीएम की शपथ

सुनेत्रा पवार ने अपने पति अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद शनिवार (31 जनवरी) को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था. शपथ लेने से पहले, मुंबई में आयोजित एक बैठक में सुनेत्रा पवार एनसीपी का विधायक दल नेता चुना गया था. 

विलय को लेकर अलग राय का सवाल ही नहीं- सुनील तटकरे

प्रस्तावित विलय के विरोध के बारे में पूछे जाने पर सुनील तटकरे ने कहा, ''इस मुद्दे पर उनके या पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल के अलग राय होने का कोई सवाल ही नहीं है. अजित दादा के नेतृत्व में हमने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का सामूहिक निर्णय लिया था और राज्य की जनता ने विधानसभा चुनावों में अजित दादा के इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दी है.''

एनसीपी खुद ले सकती है अपने फैसले- सुनील तटकरे

उन्होंने कहा कि विलय की बात करने वालों को यह जवाब देना चाहिए कि क्या वे इससे सहमत हैं. लोकसभा सदस्य ने यह भी कहा कि एनसीपी विधायक दल इतना मजबूत है कि वह नए नेता की नियुक्ति के संबंध में अपने निर्णय खुद ले सकता है. 

शरद पवार समेत एनसीपी (एसपी) के कई नेताओं ने दावा किया है कि विलय बातचीत अंतिम चरणों में थी. शरद पवार ने कहा था कि अजित पवार ने एनसीपी गुटों के बीच विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि अगर ऐसा होता तो अजित पवार ने उन्हें इसकी जानकारी दी होती.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP Sunil Tatkare MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Rahul Gandhi Budget Speech : राहुल गांधी के भाषण पर संसद में संग्राम! | Budget Session |
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले आ गया बहुत बड़ा अपडेट | Breaking
Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget