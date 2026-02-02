उद्धव ठाकरे गुट का सामना में बड़ा सवाल, 'सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर डिप्टी CM...'

शिवसेना (UBT) ने सोमवार (02 फरवरी) को दावा किया कि एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के पीछे बीजेपी नेतृत्व का हाथ था. यह शपथ ग्रहण उनके पति अजित पवार के निधन के कुछ ही दिनों बाद हुआ. शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेतृत्व और NCP के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं चाहते हैं.

'सामना' के संपादकीय में कहा गया कि सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम पद सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए और यह राय व्यक्त की गई कि वह 'गूंगी गुड़िया' बनकर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकतीं. संपादकीय में दावा किया गया कि एनसीपी सनातनी विचारधारा वाली बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और सुनेत्रा पवार का अपने पति के अंतिम संस्कार से पहले ही शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है.

सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर शपथ ली- सामना

शिवसेना (UBT) के मुखपुत्र में कहा गया कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि न तो एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, न ही इसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी. संपादकीय में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा सा भी संकेत नहीं दिया.

बीजेपी नेतृत्व इस राजनीति का मास्टरमाइंड- सामना

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया कि बीजेपी नेतृत्व इस राजनीति का मास्टरमाइंड है. अजित पवार की मृत्यु के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में जटिलताएं बढ़ गई हैं. कई लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे सुलझें नहीं. अजित पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि कुछ नेता अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं और पार्टी के भीतर उपमुख्यमंत्री पद के लिए होड़ मची हुई है.

सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी गई है, लेकिन इसका इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है. शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों फडणवीस की दया पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं. बता दें कि सुनेत्रा पवार ने शनिवार (31 जनवरी) को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. एनसीपी नेता अजित पवार की पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को विमान हादसे में मौत हो गई.