महाराष्ट्र: 'BJP एक वॉशिंग मशीन, अमित शाह...', अजित पवार के बयान पर संजय राउत ने कसा तंज

पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में डिप्टी सीएम अजित पवार के बीजेपी पर भ्रष्टाचार और हफ्ताखोरी के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और गरमा गई है. अब इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है.

संजय राउत ने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और अमित शाह वॉशिंग पाउडर हैं, जहां आरोपित नेता जाकर साफ हो जाते हैं. यह बयान महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव के ठीक पहले आया है. महायुति में दरार आती दिख रही है. जो मौजूदा सरकार में अहम रोल प्ले कर रहे हैं उनका इस तरह बागी बयान देना बहुत कुछ कह रहा है.

संजय राउत ने NCP और BJP दोनों पर साधा निशाना

संजय राउत ने कहा कि अजित पवार द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाने के बावजूद सत्ता में साथ बने रहना पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति को उलझाने वाला सवाल है. उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ऐसे ही सवाल उठाए थे. राउत ने कहा कि बीजेपी के भोपाल सम्मेलन में भाषण देने के बाद कई नेता आठ दिनों के भीतर सत्ता में आ गए. सिंचाई घोटाले और आदर्श घोटाले जैसे मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन पर गंभीर आरोप थे, वे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह की मनमानी के कारण दो पार्टियां टूटीं और आज अजित पवार की पार्टी भी बीजेपी के इशारों पर चल रही है.

निर्विरोध चुनाव और लोकतंत्र पर सवाल!

निर्विरोध चुनावों को लेकर संजय राउत ने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में इतने बिनविरोध चुनाव कभी नहीं हुए. बड़े नेताओं तक को कभी निर्विरोध जीत नहीं मिली, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं. राउत ने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने का दबाव डाला गया और 5 से 10 करोड़ रुपये तक दिए गए. उन्होंने कल्याण और जलगांव का उदाहरण देते हुए कहा कि समय सीमा के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश पर नाम वापस लिए गए. राउत ने कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग करते हुए कहा कि 66 लोग निर्विरोध चुने गए और मतदाता असहाय बना रहा. चुनाव आयोग को उन्होंने पालतू बिल्ली की संज्ञा दी.

चुनाव आयोग, बागी नेता और राजनीतिक संदेश

चुनाव आयोग की जांच पर संजय राउत ने कहा कि यह सब दिखावा है और सच्चाई सबको पता है. उन्होंने दावा किया कि खुद चुनाव अधिकारियों ने फोन आने की बात मानी है. पार्टी के बागियों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वरली में बगावत की कोशिश हुई है और आगे कड़ा कदम उठाया जाएगा. अजित पवार की राष्ट्रवादी पर बोलते हुए राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अब अमित शाह की पार्टी बन चुकी है. ठाकरे परिवार और मनसे की बातचीत पर उन्होंने कहा कि संयुक्त पहल जारी है और 6 तारीख को अहम मुलाकात होगी. महायुति और कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह गुंडों का राज है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.