Uddhav Thackeray Dussehra Rally Live: शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली आज, मंच और पोस्टरों के साथ तैयारियां पूरी

Shiv Sena UBT Dussehra Rally Live: मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शाम उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना (UBT) की दशहरा रैली होगी. रैली में उद्धव महंगाई और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 01:07 PM (IST)

LIVE

Key Events
उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली लाइव.
Source : ANI

Background

मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) अपनी पारंपरिक दशहरा रैली करने जा रही है. यह वही ऐतिहासिक मैदान है, जहां 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखते हुए इस परंपरा की शुरुआत की थी. अब उसी परंपरा को उद्धव आगे बढ़ा रहे हैं.

रैली को लेकर शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. सुबह से ही शिवाजी पार्क में तैयारियों का दौर जारी है. मंच, पोस्टर और नारों से माहौल पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है. कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि शाम तक मैदान खचाखच भर जाएगा.

उद्धव ठाकरे का भाषण इस रैली की सबसे बड़ी खासियत होगी. उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वे महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.

उद्धव का कहना है कि मौजूदा सरकार आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है और यही बातें वह खुले मंच से जनता के सामने रखेंगे. उनके तीखे तेवर और जोशीले अंदाज से माहौल और गरमाने की पूरी संभावना है.

पार्टी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी रैली ऐतिहासिक होगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “हमारी रैली से धमाका होगा, दूसरी तरफ सिर्फ धुआं निकलेगा.”

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे खुद रैली में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

12:18 PM (IST)  •  02 Oct 2025

क्या राज ठाकरे के साथ आने की संभावना?

पार्टी सूत्रों की मानें तो दशहरा रैली के मंच से उद्धव ठाकरे MNS चीफ राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन की झलक देखी जा सकती है. हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा आज नहीं होगी.

12:15 PM (IST)  •  02 Oct 2025

उद्धव ठाकरे की रैली में होगा परंपरा का पालन

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) का शाम 5.00 बजे से दादर के शिवाजी पार्क में अपनी रैली करेगी. यह वही जगह है जहां से शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में इस परंपरा की शुरुआत की थी.

