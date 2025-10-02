मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) अपनी पारंपरिक दशहरा रैली करने जा रही है. यह वही ऐतिहासिक मैदान है, जहां 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखते हुए इस परंपरा की शुरुआत की थी. अब उसी परंपरा को उद्धव आगे बढ़ा रहे हैं.

रैली को लेकर शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. सुबह से ही शिवाजी पार्क में तैयारियों का दौर जारी है. मंच, पोस्टर और नारों से माहौल पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है. कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि शाम तक मैदान खचाखच भर जाएगा.

उद्धव ठाकरे का भाषण इस रैली की सबसे बड़ी खासियत होगी. उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वे महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे.

उद्धव का कहना है कि मौजूदा सरकार आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है और यही बातें वह खुले मंच से जनता के सामने रखेंगे. उनके तीखे तेवर और जोशीले अंदाज से माहौल और गरमाने की पूरी संभावना है.

पार्टी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी रैली ऐतिहासिक होगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “हमारी रैली से धमाका होगा, दूसरी तरफ सिर्फ धुआं निकलेगा.”

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे खुद रैली में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.