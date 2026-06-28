'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (28 जून) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. परभणी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा, "राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है." उन्होंने आगे कहा, "मंदिर वही बनाएंगे, कहते थे. क्यों बनवाना था अब समझ में आया है."

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, "राम मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल है, लेकिन बीजेपी ने वहां दुकान खोल ली है और भगवान राम के नाम पर धंधा शुरू कर दिया है." उन्होंने यह भी कहा, "राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की मामले सिर्फ चोरी नहीं बल्कि यह हिंदुओं और हिंदुत्व के साथ धोखा है."

महाराष्ट्र टीईटी (TET) पेपर लीक पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

रविवार (28 जून) को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी के एग्जाम का पेपर लीक हो गया. इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "पेपर लीक होना राज्य के लिए शर्मनाक है. पेपर को लीक करने वाले एक ही खास परिवार के लोग हैं, इसलिए वे बिना किसी मदद के बच जाएंगे और फिर से पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बाहर आ जाएंगे." उन्होंने आगे कहा, "धोखे का कीड़ा महाराष्ट्र को खोखला कर रहा है. वक्त रहते अगर हमने इसे नहीं कुचला तो न ही महाराष्ट्र बचेगा और न ही यह देश बचेगा."

शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद संजय देशमुख पर बोला हमला

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी सांसद संजय देशमुख और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने मतदाताओं से एक 'गद्दार' को मैदान में उतारने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और नागरिकों से बीजेपी को राजनीतिक दलबदल के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया.

ठाकरे ने चल रही मानसून की बारिश और महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल के बीच तुलना की. बारिश में देरी के बावजूद अपना कृषि कार्य छोड़कर रैली में शामिल होने आए किसानों को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बारिश से नई कोंपलें उगती हैं और सड़े हुए पत्ते बह जाते हैं, उसी प्रकार आप मेरे सामने बैठे निष्ठावान, कट्टर शिवसैनिक मेरे मानसून हैं. सड़े हुए पत्ते गिर गए हैं और नए, निष्ठावान अंकुर फूट रहे हैं.

महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश