हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Case: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jun 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (28 जून) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. परभणी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा, "राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है." उन्होंने आगे कहा, "मंदिर वही बनाएंगे, कहते थे. क्यों बनवाना था अब समझ में आया है."

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, "राम मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल है, लेकिन बीजेपी ने वहां दुकान खोल ली है और भगवान राम के नाम पर धंधा शुरू कर दिया है." उन्होंने यह भी कहा, "राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की मामले सिर्फ चोरी नहीं बल्कि यह हिंदुओं और हिंदुत्व के साथ धोखा है."

महाराष्ट्र टीईटी (TET) पेपर लीक पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

रविवार (28 जून) को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी के एग्जाम का पेपर लीक हो गया. इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "पेपर लीक होना राज्य के लिए शर्मनाक है. पेपर को लीक करने वाले एक ही खास परिवार के लोग हैं, इसलिए वे बिना किसी मदद के बच जाएंगे और फिर से पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बाहर आ जाएंगे." उन्होंने आगे कहा, "धोखे का कीड़ा महाराष्ट्र को खोखला कर रहा है. वक्त रहते अगर हमने इसे नहीं कुचला तो न ही महाराष्ट्र बचेगा और न ही यह देश बचेगा."

शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद संजय देशमुख पर बोला हमला

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी सांसद संजय देशमुख और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोला. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने मतदाताओं से एक 'गद्दार' को मैदान में उतारने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और नागरिकों से बीजेपी को राजनीतिक दलबदल के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया.

ठाकरे ने चल रही मानसून की बारिश और महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल के बीच तुलना की. बारिश में देरी के बावजूद अपना कृषि कार्य छोड़कर रैली में शामिल होने आए किसानों को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बारिश से नई कोंपलें उगती हैं और सड़े हुए पत्ते बह जाते हैं, उसी प्रकार आप मेरे सामने बैठे निष्ठावान, कट्टर शिवसैनिक मेरे मानसून हैं. सड़े हुए पत्ते गिर गए हैं और नए, निष्ठावान अंकुर फूट रहे हैं.

महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Parbhani News MAHARASHTRA NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान
'राम मंदिर कम दुकान ज्यादा हो गया है', चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान
महाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान
महाराष्ट्र
केतन मर्डर केस में बड़ा कदम, सिया-चेतन के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट करने लोहागढ़ किले पहुंची पुलिस
केतन मर्डर केस में बड़ा कदम, सिया-चेतन के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट करने लोहागढ़ किले पहुंची पुलिस
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
बिहार
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget