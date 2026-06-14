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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर-औसा रोड पर भीषण सड़क हादसा, क्रेटा कार ने क्रूजर को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 जख्मी

लातूर-औसा रोड पर भीषण सड़क हादसा, क्रेटा कार ने क्रूजर को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 जख्मी

Latur Accident News: लातूर-औसा रोड पर हुए सड़क हादसे में क्रूजर के परखच्चे उड़ गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 14 Jun 2026 11:33 PM (IST)
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लातूर-औसा रोड पर बुधोडा गांव के पास रविवार (14 जून) को भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार क्रेटा कार ने एक क्रूजर जिप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इसमें क्रूजर के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 17 लोग घायल हैं.

मृतकों में रेश्मा पाटिल (29) और सरोजा पतगे (42) की पहचान हुई है. सभी यात्री धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के निवासी बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए लातूर के विलासराव देशमुख शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्रेटा कार के ड्राइवर की लापरवाही से हादसा!

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, क्रेटा कार चालक की लापरवाही हादसे का कारण हो सकती है. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात बहाल कराया. उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद उमरगा के विधायक प्रवीण स्वामी ने मामले की जानकारी ली है. फिलहाल औसा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

म्हसवड-पंढरपूर रूट पर पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 की मौत

उधर, महाराष्ट्र के सोलापुर में म्हसवड-पंढरपूर रूट पर टंडलवाड़ी गांव के पास एक पिकअप वैन के कुएं में गिर जाने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया. मृतकों में चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं.

धुले जिले में सड़क हादसे में 3 की मौत

इससे पहले 13 जून को धुले जिले में रफ्तार ने एक बार फिर अपना घातक रूप दिखाया. तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक पर सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई. धुले शहर के पारोळा रोड पर शनिवार तड़के हुए इस हृदयविदारक हादसे में वरखेडी गांव के निवासी मां-बेटे सहित तीन लोगों की जान चली गई. मृतकों की पहचान सुभाष धनगर, नंदू पाटिल और उनकी मां सिंधुबाई पाटिल के रूप में हुई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Latur News
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